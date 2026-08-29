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強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
氣象署短期預報顯示，台灣一直到9月上旬都將會處於天氣不穩定、利於颱風生成的環境中，中南部雨還會至少再下一、兩周。聯合報系資料照
氣象署短期預報顯示，台灣一直到9月上旬都將會處於天氣不穩定、利於颱風生成的環境中，中南部雨還會至少再下一、兩周。聯合報系資料照

強聖嬰發展伴隨強勁西南風，讓大低壓帶持續籠罩西太平洋，成為「颱風窩」，截至班朗生成，西太平洋今年已發展出22個颱風，其中8月份單月就佔9個。氣象署短期預報顯示，台灣一直到9月上旬都將會處於天氣不穩定、利於颱風生成的環境中，中南部雨還會至少再下一、兩周。尤其下周一至三，由於西南風再增強，南部地區恐有局部豪雨等級降雨。

中央氣象署預報員王品翔表示，強聖嬰導致東太平洋及中太平洋海溫上升，帶動低緯度異常偏強西風，使低壓環流盤踞在西太平洋。從7月份甚至更早以前，大低壓帶就一直影響我們直到現在，這是屬於聖嬰年發展，夏季常有的狀況。

王品翔指出，後期預報資料顯示，一直到9月上旬，西太平洋南側從南海一路延伸到日本南方、東南方海域，包含台灣周邊及菲律賓東方海面，都仍受此大低壓帶影響。換句話說，未來一至兩周台灣附近颱風生成機率仍相當高、中南部地區也將繼續處於水氣偏多環境。

王品翔表示，各地受低壓籠罩帶來不穩定天氣及西南風影響，容易有陣雨或雷雨。明天新竹以南地區要留意午後對流帶來的大雷雨，其餘地區則以局部短暫雨為主。下周一到周三，由於西南風再增強，南部地區恐有局部豪雨、東南部有較大雨勢，其他地方則以短暫陣雨、雷雨為主。周四到周六，西南風暫緩，南部可稍稍喘口氣，但各地天氣仍不穩定。

王品翔進一步說到，未來一周海上有不少低壓中心有機會發展，也不排除熱帶系統在低壓中生成。目前有模式預測，下周三、周四左右，可能有低壓系統在台灣東方或東南方發展起來，但仍有不確定性。

王品翔說，聖嬰現象約在年末達到頂峰，但到了秋季北方系統開始南下、西南季風也會稍微消退。會不會帶動低壓帶減弱、往更東邊退縮，則仍需要觀察。

低壓籠罩加西南風吹拂，未來一周天氣不穩定。圖／氣象署提供
低壓籠罩加西南風吹拂，未來一周天氣不穩定。圖／氣象署提供

颱風 豪雨 氣象署 聖嬰現象

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