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迎戰台積電搶人 台中這家醫院祭重金：明年加薪4%、動態加月薪
面對全台醫事人員荒、半導體龍頭台積電等大廠高薪搶才，醫療機構紛紛祭重金留才。中國醫藥大學附設醫院長周德陽今證實，明年加薪4%，並祭出「動態調薪機制」，近期針對護理師、檢驗人員、放射師、物理治療師等個別調薪，月薪增加二、三千。
周德陽說明，院方十年來幾乎每年加薪，其中護理師連九年加薪，每年都逾3%以上，甚至曾加薪30%，護理師年薪破百萬，今年因護病比立法出現護理師缺額，院方已補近500人。
周德陽指出，面對外部有台積電等徵才競爭，以及醫事人員自行開業，除了明年的4%加薪外，近期只要市場行情出現變化，就會隨時啟動動態調薪機制，針對護理師、檢驗人員、放射師、物理治療師等個別調薪，月薪增加二、三千元留才，不列入明年全院平均4%的調薪幅度。
院方今攜手由鉅建設林增連慈善基金會舉辦環保親子音樂劇「健康星球的綠色任務─找回消失的彩虹」，以及「綠色回收島」、「綠色生活森林」及「永續希望山谷」三大主題闖關，讓孩子體驗資源回收、節約用水、減塑生活、珍惜食物及保護生態。此外，現場更設置「戶外親子童樂區」，安排親子互動遊戲與特色點心，打造兼具學習與歡樂的親子時光。
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，永續發展除了企業和政府共同努力，更需要從教育向下扎根。透過親子共同參與，讓環保觀念從小建立，轉化為實際行動力，成為推動永續未來的重要力量。
由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪說明，環境教育需要透過不同形式持續陪伴孩子學習，盼透過戲劇與互動體驗，將永續觀念帶入家庭與日常生活，為環境盡心力。
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