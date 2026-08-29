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從產地到餐桌、北北基桃打造城市食農交流平台 永續食農嘉年華今登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
透過多元食農展示與互動體驗，讓市民從認識食物、親近農業，把食農教育融入日常生活。圖／台北市政府經發局提供
透過多元食農展示與互動體驗，讓市民從認識食物、親近農業，把食農教育融入日常生活。圖／台北市政府經發局提供

「臺北永續食農嘉年華－生活實踐派對」29日於臺北花博公園流行館盛大登場。臺北市政府產業發展局今年以「家庭食農實踐」為核心，開幕活動特別規劃「食農共創」，邀請臺北在地農友與料理團隊攜手，以在地食材共同完成料理，由農友分享農產特色與生產故事，料理團隊則現場展現食材運用，呈現農產品從產地走上餐桌的過程，讓食農教育從認識農業，進一步融入飲食、料理與日常生活。

產業局局長陳俊安表示，食農教育與每位市民的日常生活緊密相連，臺北擁有豐富的農業特色與多元的城市生活場域，從認識食物來源、選擇在地當季食材，到親手料理、珍惜食物及支持友善生產，每一個日常選擇都是食農教育的實踐。今年嘉年華集結政府機關、學校、農會、農友、民間團體及企業等近百個特色攤位，涵蓋農業、教育、健康及環保等不同面向，透過成果展示、食材運用及互動體驗，串聯生產、教育與消費，呈現各界長期投入食農教育的豐碩成果，也讓市民從土地到餐桌，看見食物、農業與生活之間的緊密連結。

今年更進一步深化食農共學交流，邀請基隆、新北及桃園夥伴共同參與，讓四市各具特色的農業資源與食農教育成果齊聚臺北。透過跨縣市共學交流，讓市民一次看見北臺灣多元的農業與飲食文化，也提供四市相互觀摩、分享經驗的交流平台。未來產業局將持續深化跨域合作與資源共享，攜手更多夥伴將食農教育融入市民生活，共同推動在地農業與永續發展。「臺北永續食農嘉年華－生活實踐派對」活動持續至8月30日下午6時，歡迎市民朋友前往臺北花博公園流行館及戶外廣場，一同感受臺北食農教育的多元成果。

食農 永續

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