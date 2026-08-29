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影／「雲從龍、泥從心」 陶藝薪傳成就獎得主曾樹枝淬鍊特展今開幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，老陶師曾樹枝自幼與泥土為伴，數十年如一日，堅守逐漸式微的「手擠坯」傳統技法，尤以巨型大甕製作最為人稱道，苗栗副縣長賴香伶與地方人士到場共同見證這場文化盛事。

苗栗縣文化觀光局指出，曾樹枝大師自幼與泥土為伴，並堅守「手擠坯」技法，他的作品雖樸質內斂，卻蘊含極高難度與身體記憶，從揉泥、成形、拍打到燒製都展現老陶師的體力、經驗與心性；展覽主題「雲從龍‧泥從心」象徵大師一生由泥土出發、以心入器的創作精神，作品上的指痕與拍打痕跡，都記錄他對陶藝的執著與對傳統的敬重。

90高齡的曾樹枝是南投人，今天的開幕活動，賴香伶偕同苗栗文觀局主任秘書謝國昌、縣議員曾美露、張志宇及地方陶藝界人士參與開幕，南投文化局副局長李玉蘭、當地藝文界人士及老陶師的「親友團」多人陪同而來，場面熱絡，老陶師雖年邁，但精神矍鑠，在展場陪同眾人參觀解說。

文觀局表示，苗栗為台灣陶瓷文化的重要據點，這次邀請榮獲「台灣陶藝薪傳成就獎」肯定的曾樹枝推出特展，深具文化意義。這不只是一場作品展出，更是向一位終身專注陶藝、守護傳統技法並持續培育後進的大師致敬。透過一件件承載時間痕跡與土地溫度的作品，觀眾將能感受傳統陶藝在當代仍能持續展現文化韌性與藝術價值。

特展自8月26日到9月28日在苗栗陶瓷博物館展出，縣府歡迎大眾與藝文愛好者前來觀展，走進老陶師以泥為心、以火成器的陶藝世界。

苗栗陶瓷博物館「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展今天開幕，90高齡的老陶師 曾樹枝（左二） 在展場陪同大家觀賞、解說作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展今天開幕，90高齡的老陶師 曾樹枝（左二） 在展場陪同大家觀賞、解說作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，展出老陶師多件精美的創作。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，苗栗、南投兩地陶藝界人士共聚一堂。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館今天舉辦「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展開幕式，苗栗、南投兩地陶藝界人士共聚一堂。記者胡蓬生／攝影

苗栗陶瓷博物館「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展今天開幕，90高齡的老陶師 曾樹枝在展場陪同大家觀賞、解說作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗陶瓷博物館「雲從龍‧泥從心」台灣陶藝薪傳成就獎曾樹枝九十載淬鍊特展今天開幕，90高齡的老陶師 曾樹枝在展場陪同大家觀賞、解說作品。記者胡蓬生／攝影

陶藝 樹枝 苗栗

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