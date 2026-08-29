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觀光旅館平均房價每晚4694元 南投居冠、嘉義房費首破萬元

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
觀光旅館房費，嘉義縣首破萬元。聯合報系資料照
觀光旅館房費，嘉義縣首破萬元。聯合報系資料照

觀光署推出國旅補助振興方案，但平日住宿最高補2500元到底夠不夠？觀光署公布最新「觀光旅館」營業統計，上半年國內旅宿業房價微幅上漲，其中南投縣平均房價高達1萬3020元，高居全國之冠。嘉義縣每晚房價也首度突破萬元，達1萬763元。

觀光署推動國旅補助，其中平日住宿方案，9月1日起上路3個月，連住兩晚最高折抵2千元、離島最高折2500元。但根據觀光署最新公布統計數據顯示，全國「觀光旅館」每晚平均房價約4694元，較去年同期的4594元稍微上漲，漲幅約2.4%，符合消費者物價指數（CPI）。不過以離島三天兩夜旅程計算，政府補貼後，旅客每人仍需負擔近7千房費。

而若以各縣市平均房費來看，南投縣跟嘉義縣「兩枝雙秀」。南投縣觀光旅館平均房價一碗要價1萬3020元，嘉義縣則要1萬763元。其中，嘉義更是首度衝破萬元大關，住用率僅32.25%。

但普遍來說，略高的房費並沒有完全嚇跑旅客，今年1到6月觀光旅館全國平均住用率約63.8%，較去年同期62.37%略為成長1.43%。

除了觀光旅館，直接向地方政府申請設立的「一般旅館」，今年上半年平均住用率也有51.92%，較去年同期增加2.16%，以台北市7成最高、新竹縣61.73%緊追在後。平均每晚房價則是從去年2649元增加到2706元。

民宿部分，上半年住用率22.39%與先前持平，平均房價2449元，比去年同期略增2元。但台北市平均房價高達5868元，住用率則以基隆50.34%最高、台北4.09%最低。

觀光署指出，今年旅宿業家數及房數持續成長，上半年共有1萬6208家、25萬3836間房間，以民宿成長950家最顯著，價格則較為「分眾化」，不同消費者對價格與住宿品質的追求不同。

觀光署表示，觀光旅館加上一般旅館平均房價將下降至3029元，雖較去年同期略為上漲1.88%，但有8成、約2698家每晚房價低於平均，其餘2成、約694家平均房價為4736元。

嘉義 南投 房價

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