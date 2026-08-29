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菲律賓遊學團爆登革熱群聚 高雄9人返台「每人領500元」原因曝

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供

菲律賓遊學登革熱群聚案，高市衛生局掌握9名市民入境後，採檢PCR及快篩結果均為陰性，未出現新增登革熱確診個案，不過登革熱具有潛伏期，將持續監測至9月10日。

雖然首波採檢全數呈陰性，防疫警報尚未解除，衛生局說明，每個人的潛伏期可能不同，即使目前沒有驗出感染，仍不能排除後續發病風險，已完成9人居住地周邊孳生源檢查，並設置防疫捕蚊燈，展開14天監測期。

除了環境監測，防疫人員也將每隔2至3天電話關懷，掌握9人健康狀況，一旦出現疑似症狀，將立即啟動採檢及防疫處置，避免病毒進入社區後透過病媒蚊擴散，此外為鼓勵配合「決戰境外」專案計畫採檢，每人發給500元禮券。

衛生局指出，境外移入個案一直是本土登革熱疫情重要風險來源，若感染者返台後未能及早發現，一旦遭病媒蚊叮咬，就可能形成社區傳播鏈，近期前往菲律賓、越南、泰國等東南亞登革熱流行地區的民眾，返台後應持續做好防蚊及自主健康監測。

若返國後出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉或關節痠痛、出疹等症狀，衛生局提醒應儘速就醫，並主動向醫師說明近期旅遊史及活動史，避免錯失防疫時機。

衛生局也要求各醫療院所提高警覺，確實詢問TOCC，包括旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，患者近期曾赴東南亞，出現疑似登革熱症狀時，應優先納入鑑別診斷，善用NS1快篩並依法通報，盡早攔截可能的境外移入個案。

防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供

防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員至住家孳檢及掛設防疫捕蚊燈。圖／高雄市衛生局提供

菲律賓 登革熱 遊學

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