全球頂級龍舟賽鯉魚潭頂尖對決 31日開幕6千人踩街花蓮市區封路交管

全球規模最大的俱樂部制國際龍舟賽「世界俱樂部龍舟錦標賽」今天起在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，共有21國好手參加；31日晚間在花蓮市區舉辦開幕式，預計踩街人數超過6000人，主辦單位提醒，屆時日出大道、中山路、重慶路等要道將雙向封路，用路人請提前改道。

「世界俱樂部龍舟錦標賽」（IDBF Club Crew World Championships，CCWC）由國際龍舟聯合會每2年舉辦一次，是全球最高層級、規模最大的俱樂部制國際龍舟賽事。參賽隊伍由民間、學校龍舟俱樂部或獨立隊伍組隊參賽。

花蓮縣府表示，今年有21國、158支俱樂部隊伍、超過5700名選手，今天起至9月6日在鯉魚潭競技，分成公開組、女子組、混合組、18歲以下青少年及60歲以上壯年組、帕運龍舟及癌症康復者等組別，競賽距離包含200公尺、500公尺及2000公尺。

大會將於31日在花蓮市區舉行開幕典禮及晚會，當天下午參賽隊伍在日出大道集結後，隨即沿中華路、中山路，抵達東大門廣場參與開幕式，警方預估將有超過6000人參與踩街。

花蓮警分局表示，因應活動，屆時市區部分道路將實施交通管制，中山路段（重慶路至北濱街口）下午4時至晚間10時雙向封路，重慶路段（和平路至中山路口）下午4時至晚間10時雙向封路單向通行，中華路段（日出大道至中山路口）傍晚5時30分至晚間7時雙向封路，日出大道周邊道路有人員管制，軒轅路、花崗街路口也禁止進入，籲請用路人提前規畫路線，也建議當天若要參加活動多利用大眾運輸工具。

縣府表示，繼月初成功舉辦國際少年運動會，再次迎來CCWC國際龍舟賽事，讓各國頂尖選手來到花蓮，帶動觀光、住宿及消費，也提升花蓮的國際能見度，歡迎民眾賽事期間到鯉魚潭欣賞世界頂級賽事。

「世界俱樂部龍舟錦標賽」在花蓮登場，31日在市區踩街並開幕，警方公布當天交管資訊。圖／花蓮縣警局提供