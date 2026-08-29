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午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

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午後對流發展旺 從北到南15縣市大雨特報

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。聯合報系資料照片
西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。聯合報系資料照片

西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣已有豪雨發生，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署發布15縣市大雨特報，午後對流發展旺盛，新竹、苗栗、東半部地區及西半部山區亦有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署說，今天起起低壓帶影響，天氣不穩定。今天雲林以南地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區午後亦有局部大雨發生的機率。

大雨特報 氣象署 豪雨

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