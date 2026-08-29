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公路局9月推4新制！新增擴大「3再犯班」 約2.8萬人受影響
9月將至，公路局也將推出4項新制，包括實施「機車道路駕駛訓練」、新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」、延長「道安講習再犯班」及「酒駕再犯班」，新制細節公路局表示，將於9月底更進一步對外說明後實施，提醒所有用路人留意。
公路局表示，3個再犯班主要針對違規駕駛人過去已接受過講習，但仍再次違規，顯示駕駛人對於道安認知仍不足，因此透過延長學習時間來改善錯誤行為、降低再犯可能性。違規態樣為未成年無照駕駛再犯、酒駕再犯，及1年內曾參加道安講習又有違規須接受講習者。
公路局指出，過去5年未滿18歲無照違規遭舉發人數各有消長，2022年為近5年巔峰達3萬9508人，之後數字不斷下降，去年約有1萬9064人。
經統計，去年未滿18歲無照駕駛違規再犯通知人數達3790人次。再加上講習再犯班通知人數2萬2898人次，及酒駕違規再犯班通知人數1932人次，再犯班新制上路後影響人數約2萬8620人次。
但包含機車道路駕駛訓練，關於新制內容，公路局表示，細節將在9月底對外說明後實施。
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