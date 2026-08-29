力擋出走潮…北市公宅改建醫護宿舍首例 明年就可住

醫護頻爆出走潮，北市聯醫為留住醫護，但新興宿舍原地改建計畫緩不濟急。議員提案將鄰近社宅納入宿舍供給規畫，聯醫爭取到退場、鄰近仁愛院區的延吉平宅，創下北市公宅轉型為醫護宿舍的先例，預計明年開放入住；未來將有11處宿舍、685間房、1130床可供使用。

聯醫10處宿舍現況，和平院區的龍山宿舍因應屋況老化，正在做屋頂防水、冷氣機管線更新工程，中興及林中昆院區的宿舍位在新興社宅，該處規畫原地改建，預計期程為2028年至2032年。

議員王欣儀認為，聯醫多數宿舍建物屋齡30年以上，突顯更新、整建的必要。對於有高度需求或整建期程動輒長達數年的院區宿舍，她建議聯醫應主動評估在醫院周邊租賃外部房舍作為職務宿舍的可行性，並研議將鄰近社宅納入宿舍供給規畫。

王欣儀說，經去年提案，爭取有了具體成果，聯醫將活化閒置的市有建物延吉平宅，整修為醫護人員專用宿舍，預計提供114床。「延吉宿舍整修統包工程」8月26日甫辦現場說明會，她要求聯醫應嚴格控管施工品質及進度，並提前做好驗收、設備進駐及入住安排，力拚明年農曆年前順利啟用。

社會局表示，北市平宅原有5處，因應北市居住政策，2007年起平宅住戶已陸續遷往社宅或輔導居住；原平宅空間將依都發局規畫興建社宅或視需求提報北市府整合平台供市府規畫使用，如延吉平宅已移撥衛生局作為醫護宿舍。

北市聯醫回應，延吉平宅為北市第一處由公宅轉型為醫護宿舍的案例，是市府活化既有公共住宅資源、支持醫護人力的重要政策措施。

聯醫說，延吉宿舍共2棟，規畫作為聯醫醫護人員專用宿舍，共設置114間單人房，可提供114床，正進行整修，預計明年初完工、上半年開放入住。藉由位在市區且交通相對便利的住宿資源，盼減輕外地及有住宿需求醫護人員的生活與通勤負擔，進一步強化人才招募及留任。

北市聯醫延吉宿舍整修，議員王欣儀日前參與現場說明會。圖／王欣儀研究室提供

北市聯醫延吉宿舍鄰近仁愛院區。聯合報系資料照