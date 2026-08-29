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雙十連假機票第二波開搶 台金航線9月1日9時釋2528席

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部民用航空局將於9月1日上午9時起，開放雙十連假台金管制航線第二波訂位，這次再釋出2528個座位，包含第二波加班機及放大機型，想趁連假返鄉或到金門旅遊的民眾，務必把握時間搶訂機位。聯合報系資料照
交通部民用航空局將於9月1日上午9時起，開放雙十連假台金管制航線第二波訂位，這次再釋出2528個座位，包含第二波加班機及放大機型，想趁連假返鄉或到金門旅遊的民眾，務必把握時間搶訂機位。聯合報系資料照

雙十節3天連假將至，返鄉及旅遊人潮可望增加，金門縣政府今天提醒鄉親，交通部民用航空局將於9月1日上午9時起，開放雙十連假台金管制航線第二波訂位，這次再釋出2528個座位，包含第二波加班機及放大機型，想趁連假返鄉或到金門旅遊的民眾，務必把握時間搶訂機位。

今年雙十節離島管制航線已於8月10日開放正班機及第一波加班機訂位，民航局並持續依旅客訂位情形及實際需求檢視運能，進一步規劃第二波加班機及放大機型，增加台金航線疏運量能。

金門縣政府表示，這波第二波訂位共提供2528席座位，可望紓解雙十連假返鄉及旅遊需求。不過，由於連假期間機位有限，提醒有返鄉計畫的鄉親及旅客提早訂位，以免到了機場才候補，影響行程。

值得注意的是，雙十連假尖峰期間機票也有相關使用限制，10月8日至10月10日台灣出發前往離島，以及10月10日至10月12日離島返回台灣的機票，航空公司均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等限制，並採退票費用分級制。

旅客若購買上述加註使用限制的機票，航空公司將依距離航班起飛時間，分為前7日以上、前1日至6日，以及當日航班起飛前3個階段，退票手續費最高分別為票面價10%、20%及30%。

縣府提醒，若臨時有事無法搭乘原訂航班，務必在班機起飛前通知航空公司取消訂位，並回到原開票處依機票規定辦理退票，避免機位遭到浪費，也保障自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響，雙十連假期間若遇天候不佳，也可能造成航班異動，旅客出發前應隨時留意最新氣象及航班資訊。搭機當天則建議提早前往機場報到，並確認身分證件等相關資料是否備妥，避免因匆忙影響登機。

雙十連假返鄉機位即將再開放第二波訂位，縣府再次提醒，預計在10月8日至12日期間往返台金的民眾，9月1日上午9時起可把握第二波機位，提早安排返鄉及旅遊行程。

雙十節3天連假將至，返鄉及旅遊人潮可望增加，金門縣政府今天提醒鄉親，交通部民用航空局將於9月1日上午9時起，開放雙十連假台金管制航線第二波訂位，想趁連假返鄉或到金門旅遊的民眾，務必把握時間搶訂機位。記者蔡家蓁／翻攝
雙十節3天連假將至，返鄉及旅遊人潮可望增加，金門縣政府今天提醒鄉親，交通部民用航空局將於9月1日上午9時起，開放雙十連假台金管制航線第二波訂位，想趁連假返鄉或到金門旅遊的民眾，務必把握時間搶訂機位。記者蔡家蓁／翻攝

連假 航線 機票

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