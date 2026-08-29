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吃太好又少動 醫曝脂肪肝無症狀 恐演變肝炎、肝硬化到肝癌

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
肝病防治學術基金會金與國際扶輪3522地區、台北敦化扶輪社等6個扶輪社籌募愛心善款，為陽光社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會的朋友及家屬約140人，做免費肝病檢查。記者翁唯真／攝影
肝病防治學術基金會金與國際扶輪3522地區、台北敦化扶輪社等6個扶輪社籌募愛心善款，為陽光社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會的朋友及家屬約140人，做免費肝病檢查。記者翁唯真／攝影

據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症的第二位，台灣成年人每年仍有約7000多人死於肝癌，約5000人死於肝硬化。好心肝醫療事業發展執行長李懋華表示，現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率提高，約有5成的成年人都有相關問題，因脂肪肝沒症狀，發現時通常已嚴重，建議定期篩檢，清淡飲食及多家運動。

肝病防治學術基金會金與國際扶輪3522地區、台北敦化扶輪社等6個扶輪社籌募愛心善款，為陽光社會福利基金會、勵馨社會福利事業基金會的朋友及家屬約140人，做免費肝病檢查、血液檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波。

李懋華說，肝基會多年前就開始，為全台灣各地，燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友們做免費的肝病檢查，發現脂肪肝人數偏多。現代人飲食營養均衡，成年人有5成以上都有脂肪肝問題，門診更發現脂肪肝並非中年人獨有，許多20多歲的學生因肥胖也有脂肪肝問題。

李懋華表示，脂肪肝有分輕、中、重度，平常不檢查並不會發現身體有狀況，必須透過超音波檢查，及抽血看是不是有發炎才能發現，假如真的肝炎，若沒有黃疸等症狀也難發現。而脂肪肝若未及時處理，可能會演變成肝炎、肝硬化及肝癌。

李懋華說，另肥胖的人容易有代謝問題，代謝不好三酸甘油脂容易囤積，得到脂肪肝的機會也就較高。為避免脂肪肝演變成疾病，B型肝炎帶原者，需定期追蹤，每3個月抽血驗肝指數、每6個月照1次腹部超音波。同時建議40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查。近年來許多學者研究發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。

李懋華提醒，糖分、澱粉及脂肪都會轉換囤積，建議民眾不要吃過量，且要注意卡路里的攝取不要過量，再來就是運動一定要足夠。從生活習慣開始做起，讓脂肪肝不要發炎，並務必定期篩檢。

台北敦化扶輪社長游志煌說，敦化扶輪社多年來長期贊助身障團體更了解他們的經濟處境，所以籌募善款一起照顧台北地區陽光及勵馨基金會朋友及家屬，希望藉由這個活動「早期篩檢，盡早治療」。

陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻表示，陽光基金會第二次受惠參與這項篩檢活動，對許多服務對象及家庭來說，這不只是一次免費的健康檢查，更重要的是多了一個機會來關注自己的健康、及早發現可能的風險。

勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好說，基金會從最初的少女中途之家，逐步發展至家暴、性侵害等性別暴力服務。每年陪伴約2萬名婦女與兒少，協助她們脫離暴力影響、重新建立生活，逐步走向新的未來。今天的健康篩檢，就是在這段重建旅程中，給予服務對象一份實際而溫暖的支持。

脂肪肝 肝硬化 肝癌

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