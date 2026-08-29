托育新規預告：一般家庭每月補助最高1.5萬元 不得指定1對1收托

因應兒童托育服務法今年已通過且經總統公布，衛福部社家署近期陸續預告共計20部子法規，昨預告「兒童托育補助辦法」草案，一般家庭若育有3名以上子女，且子女就讀公共化托育機構，每月可獲9000元托育補助，就讀準公共化托育服務者，可領取1萬5000元；若為低收入戶或特殊境遇家庭，最高可領每月1萬9000元補助。不過，草案亦規定，補助對象不得指定一對一收托。

根據草案中托育費用補助金額表，若就讀公共化托育機構，一般家庭第一名子女補助每月7000元，第二名子女補助8000元，第三名以上子女補助9000元；中低收入戶第一名子女補助每月9000元，第二名子女補助1萬元，第三名以上子女補助1萬1000元；低收入戶及特殊境遇家庭，第一名子女補助每月1萬1000元，第二名子女補助1萬2000萬元，第三名以上子女補助1萬3000元。

若為就讀準公共托育服務，即與政府簽約的私立托育服務，一般家庭第一名子女補助每月1萬3000元，第二名子女補助1萬4000元，第三名以上子女補助1萬5000元；中低收入戶第一名子女補助每月1萬5000元，第二名子女補助1萬6000元，第三名以上子女補助1萬7000元；低收入戶及特殊境遇家庭，第一名子女補助每月1萬7000元，第二名子女補助1萬8000萬元，第三名以上補助1萬9000元。

托育費用補助對象為我國未滿2歲嬰幼兒，送托至與政府簽訂合作契約居家托育人員、托育機構及其他托育服務場所者，或送托日間托育、全日托育、夜間托育且每周逾30小時，且需排除政府安置收容之未滿2歲兒童，及領取未滿2歲兒童育兒津貼者。此外，考量兒童應適當與同儕互動交流，有助社會學習、促進發展能力，領取補助家長不得指定一對一收托，要讓保母引導與其他兒童交流。