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台鐵新版車站導引標示曝光 透過北上藍、南下綠直覺辨識月台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，減少過去複雜視覺資訊。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，減少過去複雜視覺資訊。記者胡瑞玲／攝影

過去搭台鐵要分南下、北上需自行辨認車站行駛方向，未來只要認顏色即可。台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」，而力拚今年10中旬通車的台南地下路車站成全台首個示範站。

台南地下化車站預計今年10月中旬完工通車，並成為全台首個採用台鐵新版車站導引標示手冊的車站，交通部鐵道局表示，配合台鐵公司最新票務系統及車站導引標示手冊，台南地下化車站將導入全新驗票閘門及新版導引標示，透過色彩、字體及全新電子面板設計，可強化旅客對月台、列車行駛方向辨識。

鐵道局南部工程分局說，未來旅客僅需辨識藍、綠色即可辨識列車行駛方向，「藍色代表北上、上行方向，綠色代表南下、下行方向」，與過去以方向箭頭表示上、下行車站及公里數的方式不同。

而這樣的改變，原因為台鐵與一般道路車輛行駛方向不同，台鐵採靠左行駛，藍色代表靠海側、綠色代表靠山側，盼利用指標色彩讓旅客快速辨識方向。

針對新版車站導引標示，台鐵公司說，台鐵新修訂「車站導引標示手冊」以提升旅客辨識及導引便利性為核心，主要有3項重點，第一「標準化」，採統一字型、色彩、圖標及資訊呈現方式，建立一致的台鐵指標系統。

第二「旅客導向」，依旅客動線及資訊重要性分層揭露，並兼顧高齡、行動不便及國際旅客需求；第三「強化方向辨識」，以北上、南下搭配藍、綠色帶，以及主要目的地，讓旅客更直覺判斷乘車方向。

台鐵說，首波適用的車站為台鐵公司協調鐵道局於新建中的車站，皆改由新版手冊進行設計及施工。未來將盤點各車站，逐年編列預算，並依車站導引標示手冊逐步辦理更新作業。

台南地下化車站已規畫採用最新一代的資訊顯示系統，台鐵表示，目前正辦理「台鐵全線列車暨站務資訊顯示系統更新案」建置，預計更新全線220個車站的列車資訊顯示器，包含新建台南站，取代舊有分批採購已屆齡設備。

台鐵說，新式顯示器以旅客角度為核心規畫，透過視覺與資訊辨識為設計方向，導入色彩識別系統以區分不同車種，並統一各型顯示器版面設計，強化旅客直覺辨識效果。

新資訊系統顯示器也新增中心端列車資訊派送平台，提供候車旅客即時得知列車運行及異常等相關資訊，全案預計2028年4月完成。

另外，鐵道局長楊正君表示，台南站每天客流量約5萬人次，為全台車站人流排名第5名，除建置全新資訊面板等旅客導引系統，全新驗票閘門還結合多元支付功能，是台鐵公司最新的票務系統，讓旅客進出站更加便利。

根據規畫，台鐵斥資10億元，針對人流量較大的車站，汰換、裝設自動閘門，旅客將以行動過閘（手機QR CODE）、電子票證方式通過閘門。今年8月新自動閘門的樣機出爐，目前台南地下化車站已規畫裝設，未來也陸續於南港、板橋車站裝設、明年新竹以北的車站也會陸續建置。

台鐵預估，明年上半年先針對台北、台中、高雄、花蓮等4個特等站，及18個北部車站，共21站陸續裝設新自動閘門，明年底完成200個自動閘門通道，2028年2月全台242個車站將設置完畢。

台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影

台鐵新版「車站導引標示」出爐，透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影

台鐵台南地下化車站力拚今年10月中旬通車，目前已陸續建置新資訊系統。記者胡瑞玲／攝影
台鐵台南地下化車站力拚今年10月中旬通車，目前已陸續建置新資訊系統。記者胡瑞玲／攝影

台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影

台鐵新版「車站導引標示」出爐，未來透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，未來透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影

台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
台鐵新版「車站導引標示」出爐，全面調整體、色彩到電子版面配置，不僅減少過去複雜視覺資訊，更能透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影

過去搭台鐵要分南下、北上需自行辨認車站行駛方向。記者胡瑞玲／攝影
過去搭台鐵要分南下、北上需自行辨認車站行駛方向。記者胡瑞玲／攝影

台鐵台南地下化車站力拚今年10月中旬通車，目前已陸續建置新資訊系統。記者胡瑞玲／攝影
台鐵台南地下化車站力拚今年10月中旬通車，目前已陸續建置新資訊系統。記者胡瑞玲／攝影

台鐵新版「車站導引標示」出爐，透過藍、綠色快速辨識南北方向，「綠色代表南下、藍色代表北上」。記者胡瑞玲／攝影
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台鐵 鐵道 綠色

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