10歲女童遭性猥褻 勵馨籲重新檢視替代照顧機制

北市10歲女童在家遭性猥褻案引發討論，勵馨基金會表示，社會局強調超過700次訪視與聯繫，但兒少保護重點不在服務次數，籲重新檢視此案性剝削風險及替代性照顧機制等。

台北市議員日前揭露，一名10歲女童在家多次遭性猥褻，市府卻未協助安置，北市社會局則說，去年底接獲通報後即展開保護行動，經兒少保護結構化決策模式（SDM）安全評估，小女孩的狀況並未達到司法保護安置標準，小女孩也清楚表達不願接受安置，且從去年底到今年8月沒有再次發生類似事件，安全計畫奏效，因此未進行安置。

社會局也表示，此案曾有超過700次訪視與聯繫，經重新評估，已正式啟動司法保護安置程序。

對於此案，勵馨基金會昨晚透過臉書發表觀點指出，這起案件不能只停留在「已經做了700多次訪視」的討論，而應進一步檢視，在700多次訪視中孩子的安全如何被評估、由誰判斷，不同單位掌握的資訊是否整合，以及當原有處遇無法降低風險時，是否有即時啟動更高強度的保護措施。

勵馨指出，此案也不應只被視為一般親職問題，應正視其中涉及的性剝削風險及家庭脆弱性，若照顧者在家中從事性交易，交易對象又對女童有猥褻行為，且照顧者未制止甚至收取費用，就應嚴肅檢視照顧者是否仍具有保護孩子的能力與意願。

針對北市府先前以女童不願接受安置做為未立即安置的考量之一，勵馨表示，兒童確實具有表達意見的權利，但在高度風險的兒少保護案件中，孩子的意願仍須與安全風險一併理解及評估。

勵馨指出，當孩子持續處於危險環境，專業人員有責任採取必要保護措施，也應陪伴孩子理解安置不是懲罰也不是切斷親子關係，而是在必要時先讓孩子離開危險，獲得安全及穩定照顧。

勵馨也說，不要將「不安置」視為政策目標，而是應依兒少最佳利益提供多元且穩定的替代性照顧，包括親屬安置、寄養家庭及其他適切安置資源，若孩子與熟悉的成人親友已建立穩定信任關係，也應評估其照顧能力及意願，讓熟悉的人有機會成為孩子的支持力量。

勵馨表示，兒少保護制度應從「服務量」轉向「保護成效」的檢討，持續檢視風險是否降低、孩子是否更安全，提高兒少暴露於成人性交易、猥褻或利用情境時的風險敏感度，從「有沒有安置」轉向「有沒有適切的替代性照顧」，以及在兒童表意權與成人保護責任間取得平衡。

勵馨強調，孩子的聲音需要被聽見，但更重要的是讓孩子理解發生什麼事、有哪些選擇，以及大人如何共同確保安全，兒少保護制度真正追求的不是「做了多少」，而是孩子是否真的安全，制度終點也不應是完成服務，而是讓孩子安全。