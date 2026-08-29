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高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換警方提供一站式服務

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供
高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供

台灣高齡駕駛換照規定5月31日起從75歲下修到70歲，須換照人數大增，許多老人家沒注意規定、甚至嫌麻煩不去換。台南警方認為協助長者輕鬆換照、趁機宣導安全駕駛，可降低老人家違規被開單與肇事機率，今天在轄區舉辦「一站式服務」，許多社區老人稱讚。因效果不差，警方說還會繼續辦。

台南善化警分局今天與監理站合作在安定區辦高齡換照一站式服務，體檢、換照等程序直接帶進社區，讓長者不必長途往返、能就近換照。分局長劉柏陞與「宣導團」到場提醒該特別注意哪些交通安全與防詐騙知識。

現場以長者日常最容易遇到的交通情境設計互動活動，宣導從「路口怎麼走、轉彎怎麼看、遇到行人怎麼停」出發，提醒騎乘機車行經路口時應減速慢行、注意左右來車，並依規定進行兩段式左轉，遇行人穿越道路，務必停讓。提醒視線較差時穿明亮衣物，並與前車保持適當距離。現場另發放善化分局整理的「民眾檢舉交通違規TOP 6」文宣，提醒有哪些最常見違規、降低事故風險。

警方也趁機把「防詐小教室」搬進場，模擬「假親友借錢、假投資、假檢警」等常見話術，讓長者現場判斷這通電話能不能信，並以簡單有獎問答互動，讓長者邊換照、邊學怎麼不被騙。

劉柏陞表示，高齡換照不只是手續，也是再檢視駕駛能力與安全觀念機會。警方將持續結合監理及社區舉辦，提供便民服務與安全宣導。

高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務老人家稱讚是好做法。圖／員警提供
高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務老人家稱讚是好做法。圖／員警提供

高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供
高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供

高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供
高齡駕駛須換照規定下修5歲人數大增 許多老人不換，警方提供一站式服務。圖／員警提供

換照 高齡駕駛 老人

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