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終點站不再是象山...北捷信義東延段明天下午通車 熱鬧活動連辦3周末

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷歡慶信義線東延段明天通車，當天至9月19日期間周末假日，車站大廳公共藝術區將辦特色音樂會。圖／北捷提供
北捷歡慶信義線東延段明天通車，當天至9月19日期間周末假日，車站大廳公共藝術區將辦特色音樂會。圖／北捷提供

北捷運信義東延段明天下午2時正式通車，終點站從「象山站」變成「廣慈／奉天宮站」。台北捷運公司今預告，通車當天至9月19日期間周末假日，車站大廳公共藝術區將辦特色音樂會，邀請長笛、薩克斯風、二胡、笙、琵琶、中國笛等不同風格表演團體，歡慶正式通車。

北捷說，通車當天下午2時15分至5時，由超人氣長笛姐姐樂團、交通部前次長陳世圯擔任團長的台北市名聲樂團率先揭開音樂會序幕，並邀請在地知名的天韻樂團，以長笛與薩克斯風交織的悠揚樂聲，歡慶新車站通車重要時刻。

9月5日、12日及19日三個周六的下午2時15分起，分別由展現拉丁熱情與台灣特色的台灣拉丁重擊樂團、專注推廣紐奧良爵士文化的凱爵Kai Jazz，以及擅長結合傳統國樂與現代音樂元素的雨帆藝術接力登場。

北捷透露，特別嘉賓台北市名聲樂團也將連續三周陪伴大家，以「活到老、學到老、玩到老」的精神，透過經典樂曲串聯在地社區與不同世代，為旅客帶來耳目一新的體驗。

北捷表示，慶祝新車站啟用，藉由音樂演出、市集及公共藝術空間的結合，邀請旅客與在地居民走進新車站，感受捷運與生活融合的多元樣貌。隨著樂聲在車站迴盪，廣慈／奉天宮站不僅是便捷的交通節點，更是串起社區情感、藝文能量與城市活力的重要場域，為當地注入嶄新的人文風景。

台北捷運信義線東延段明天下午2時正式通車，終點站從「象山站」變成「廣慈/奉天宮站」。聯合報系資料照
台北捷運信義線東延段明天下午2時正式通車，終點站從「象山站」變成「廣慈/奉天宮站」。聯合報系資料照

北捷 活動 奉天宮

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