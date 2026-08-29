超級聖嬰助攻颱風窩更寬廣 賈新興：低壓帶+強西南風 恐影響到9月上旬

颱風接力生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，偏弱偏東的太平洋高壓，非常強的聖嬰發展，帶來偏強更寬廣的季風槽。

他說，氣候上，7月下旬至8月下旬前半，太平洋高壓中心的位置偏東，高壓脊中心大致指向日本。南海至菲律賓一帶，就是颱風的故鄉「季風槽」的所在。今年實際的狀況，太平洋高壓稍弱了一些。季風槽明顯往東伸展至東經170度左右，明顯比氣候狀態更顯著。

賈新興表示，基本上受惠於非常強聖嬰的發展，「白話叫超級聖嬰」，提供更佳的環境，使得颱風窩更加寬廣。這段期間也生成了第12號颱風紅霞到第22號颱風班朗，總共11個颱風的生成。後期預報顯示，整個大低壓帶相當活躍，有利颱風生成環境持續偏強。整體大低壓帶伴隨偏強的西南風，將持續影響台灣的天氣，至少到9月上旬。

「南台灣的朋友辛苦了，注意安全，多點耐心」。他說，低壓帶中也會有熱帶性低氣壓或颱風的生成，都是未來需要關注的重點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。