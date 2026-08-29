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台北天文館盤點9月天象 金星達最大亮度、與木星接力合月
台北市立天文館今天表示，金星將於9月19日達最大亮度，在西方傍晚天空格外耀眼，且木星、金星先後與纖細殘月、眉月相輝映，只要天氣晴朗，清晨或黃昏可望欣賞行星與月球相伴。
台北市立天文科學教育館發布新聞稿介紹9月天象，首先登場的是9月9日凌晨的「木星合月」，2個天體相距僅0.84度，木星亮度約-1.8等。凌晨3時24分月球自地平線升起後，朝東方低空望去，肉眼就能看見木星與纖細殘月相伴，直到天亮前才會逐漸拉開距離。
天文館說明，9月14日晚間7時11分由「金星合月」接力演出，此時金星與眉月相距僅0.52度，約1個滿月寬，日落後往西方低空望，能看見亮度達-4.7等的金星與眉月相輝映，月沒前還會越靠越近，民眾可直接用肉眼欣賞、透過雙筒望遠鏡觀看或用相機拍攝。
天文館表示，壓軸天象則是9月19日的「金星最大亮度」，金星視星等達-4.8等，透過小型望遠鏡看起來像一彎細眉月，因其位置接近地球、視直徑大，亮度升到最高點，在西方傍晚的天空更顯耀眼。
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