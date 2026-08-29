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殘渣反復受熱裂解！致癌苦茶油累計13業者出包 食藥署盤點製程4大風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署截至目前舉辦共3場苦茶油交流會。圖為台中市食安處稽查人員稽查油品情形。圖／台中市食安處提供
衛福部食藥署截至目前舉辦共3場苦茶油交流會。圖為台中市食安處稽查人員稽查油品情形。圖／台中市食安處提供

致癌苦茶油問題油廠累計13家，衛福部食藥署截至目前舉辦共3場交流會，昨天於宜蘭舉辦北部場，包括桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣衛生局官員，及11家業者代表共計27人出席。食藥署說，目前匯整苦茶油業者交流資訊及相關文獻，推測苦茶油製程產生苯駢芘原因包括原物料乾燥方式、茶籽去殼與否、焙炒溫度及殘渣反復受熱共4大重點。

食藥署說，宜蘭場苦茶油交流會，共有11家業者報名，以及桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣衛生局出席，共計27人，會中交流重點包括HACCP、食品相關法規及標示規定等，並就不同原料特性及製程各環節進行交流，業者也提出原料來源、製程條件及實務操作等問題，盼透過交流，共同釐清可能影響苯駢芘生成的風險因素。

近期苦茶油、黑麻油等國內食用油脂接連檢出致癌物超標，而這類食用油加工廠，多為「前店後廠」小型業者形式。食藥署表示，將從製程及風險管理出發，全面盤點食用油脂製造過程可能涉及的危害及關鍵管制點；並由衛生主管機關會同專家進行實地輔導，針對原料管理、製程管制及成品安全等面向，協助業者強化自主管理，提升整體食用油脂安全管理。

食藥署截至目前已舉辦3場苦茶油業者交流會，將於9月進場輔導業者。食藥署表示，據業者交流資訊及相關文獻綜合評估，目前推測苯駢芘在苦茶油製程中產生原因共4項，包括原料乾燥方式、原料形態差異、焙炒及局部過熱、殘渣反復受熱4項。

食藥署說，苦茶鮮果採收後須經乾燥成為茶籽，部分農戶可能以枯枝、樹葉或生物質燃料供熱。若燃燒廢氣或煙霧接觸原料，可能增加多環芳香族碳氫化合物（PAHs）汙染風險；文獻顯示，顯示經加工製程後，去殼茶籽之苯駢芘生成量高於帶殼茶籽；焙炒溫度、時間及溫度分布不均可能促進苯駢芘生。

此外，前批茶籽焙炒或壓榨後殘留之茶籽、油渣或焦化物未確實清除，後續製程反覆受高溫加熱，可能增加熱裂解及苯駢芘生成風險。食藥署強調，業者應將設備清潔、殘渣清除及避免焦化物累積列為製程管理重點。

苦茶油 食藥署 風險

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