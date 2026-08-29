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北市聯醫宿舍租金1折誘人 工會揭「住得委屈、修得無奈」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫7大院區職務宿舍的月租約千元至3000元，雖然優於市場行情，仍有空置宿舍。此為忠孝院區。記者林佳彣／攝影
北市聯醫7大院區職務宿舍的月租約千元至3000元，雖然優於市場行情，仍有空置宿舍。此為忠孝院區。記者林佳彣／攝影

北市聯醫7大院區職務宿舍的月租約千元至3000元，雖然優於市場行情，仍有空置宿舍。台北市立聯合醫院企業工會認為，宿舍的價格優勢是外地同仁入住主因，但屋況常讓人「住得委屈、修得無奈」，建議建立緊急修繕時效機制，去除老舊破爛的印象。

北市聯醫工會表示，近年來，北市房價與租金居高不下，宿舍的價格優勢確實是外地同仁選擇入住的主因，但醫療人員普遍需配合三班制輪班，極度仰賴良好的睡眠與休息品質。

工會說，現有許多宿舍因屋齡偏老舊，壁癌、發霉及設備損壞情形普遍，報修流程又繁瑣冗長，同仁常陷入「住得委屈、修得無奈」的困境，多數人僅是在經濟壓力下不得不妥協。

對於陽明院區等偏遠地區的空置宿舍，議員王欣儀建議聯醫研擬減免管理費、水電費等配套措施，提高跨院區及外地同仁入住意願。

工會對此肯定，也提出三大具體訴求與建議。一是「改善屋況品質與成立快速修繕通道」，市府與院方應全面排查並翻修空置宿舍，徹底解決壁癌、防水及衛浴設施問題；對已入住同仁建立緊急修繕時效機制，解決修繕緩慢的通病，去除老舊破爛的印象。

再者是「完善經濟配套與交通接駁」，工會認為，除減免管理費與水電費外，陽明院區位處偏遠，應提供跨院區免費接駁班車或交通補助，解決跨院區與輪班同仁最頭痛的通勤障礙。

工會說，三是「優化輪班生活機能與鬆綁入住資格」，提升宿舍基礎設施，如增設獨立洗衣烘衣設備、全天候安全門禁與包裹代收服務；並放寬入住條件，開放短期支援、進修實習人員及跨院區同仁靈活申請，極大化空間利用率。

工會強調，提供安全、衛生且具尊嚴的居住環境，不只是單純的「員工福利」，更是台北市政府吸引外縣市優秀護理及醫療人才、穩定基層留任率的關鍵「留才策略」。呼籲市府與聯醫妥善活化閒置資源，切勿讓原本美意因品質與行政效率打折。

租金 宿舍 北市 工會

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