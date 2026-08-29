市場行情1折…北市聯醫宿舍月租僅千元 這院區空房數最多原因曝

北市聯醫7大院區現有571間職務宿舍，58間空置又以陽明院區占逾6成，與工作地點、輪值型態等有關。議員提議減免管理費、水電費，提高入住意願及留任誘因；聯醫說，每月宿舍費1000元至3000元，已是市場行情1至2成，相當優惠，將持續推動宿舍改建、重建。

截至7月31日，聯醫10處職務宿舍共有571間房、1016床，已提供使用513間、812床，整體占床率約8成。不過，目前58間空置中，設有200間的陽明院區宿舍大樓則有36間空置。

議員王欣儀認為，職務宿舍不僅是員工福利，更是醫療人力競爭已白熱化下的重要戰略工具。她建議聯醫加速宿舍硬體改善、提高宿舍可近性、活化閒置空間，另對於陽明院區等偏遠地區的閒置宿舍，建議減免管理費、水電費等配套措施，提高跨院區及外地同仁入住意願及留任誘因，活化未充分利用的宿舍資源。

北市聯醫表示，醫護人員因輪班、夜勤及跨院區服務等工作特性，住宿需求除考量房間數量，更與工作地點、交通區位、輪值型態及實際使用需求密切相關。

聯醫說，陽明院區宿舍房間數較多，部分房間正在修繕；宿舍供本院員工申請，也提供實習醫學、護理及醫事類學生，以及配合政策需求的專案人員使用，實習人員會依訓練期程分批入住，並於訓練期滿後集中退宿，因此不同統計時間點的空房數會有所變動。

聯醫強調，宿舍資源規畫並非單以「有無空房」為判斷標準，而須綜合考量各院區工作地點、交通條件、人員輪值及住宿需求。未來持續盤點各宿舍使用狀況，同步推動延吉、西園宿舍，以及新興、龍山宿舍整建或重建計畫，透過「活化既有、改善老舊、適地布建」方向，提高公有宿舍資源使用效益，作為醫護人才招募與留任的重要支持。

減免可行性部分，聯醫表示，現行宿舍管理費依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」，水電費則依使用者付費原則計收。

院方指出，相較北市一般套房或雅房月租8000元至2萬元以上，聯醫宿舍每月宿舍費含管理費、水電費約921元至2988元，住宿負擔為市場行情1至2成，已具相當優惠。若進一步減免管理費，因涉及全市府一致性規範，仍須由市府層級通盤檢討；水電費減免也須兼顧公平性、節能管理及補貼財源等因素。