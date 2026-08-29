高雄大雨下不停 網怨：快發霉了…不知要不要洗衣

高雄連日豪大雨，讓往日夏天高溫的天氣不復在，讓網友忍不住指「太陽根本是工讀生，做一天就不幹了」；大雨下不停，不少網友在網路發文抱怨「快發霉了，都不知道要不要洗衣服」、「今年夏天的雨下到懷疑人生」。

中央氣象署高雄氣象站今天上午持續對南部發布豪大雨訊息，指受西南風影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市以及恆春半島有局部大雨發生的機率。

氣象站呼籲民眾要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方及落石；低窪地區請慎防積水。

高雄大雨持續下不停，不少網友不習慣「太陽不見了」，紛紛貼文抱怨，「快忘記太陽長怎樣了」、「快發霉了，都不知道要不要洗衣服」、「高雄又開始咕嚕咕嚕了」、「高雄成為雨都了」、「水洗高雄」、「高雄一直下雨下到發霉了」、「今年夏天的雨下到懷疑人生」

有網友指，「雨神加雷神值班」「還要下很久，吃不了兜著走了」、「還我好天氣」。