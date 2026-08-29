未來1周溼答答！今明兩天雨勢最猛烈 下周關注熱帶系統發展

未來1周留意低壓帶和西南風影響，中央氣象署預報員王品翔表示，中南部會有比較明顯的雨勢，局部短延時強降雨。沒下雨的時候高溫炎熱。下周洋面上也是不穩定的環境，當中可能有熱帶擾動系統生成，留意氣象署最新天氣資訊。

王品翔表示，沙德爾颱風已經減弱為一般低壓，台灣附近受到低壓帶影響，雲系、水氣都是偏多。在遠洋海面上的艾陶和班朗颱風，對台灣天氣都沒有影響。低壓帶都是在台灣附近，有許多小的低壓中心，未來1周可能發展，不排除有熱帶系統生成。

未來降雨趨勢，他說，未來1周水氣偏多，容易有陣雨或雷雨，特別是今明兩天。今天中部和北部午後會有大雷雨，南部不定時有大雨或豪雨發生。明天新竹以南留意午後大雷雨，其他地方局部短暫雨。下周一至下周五，各地天氣不穩定，南部地區不定時降雨，午後各地會有局部大雨。

中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市及屏東縣地區有局部大雨或豪雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防積水。豪雨：台南市、屏東縣，大雨：嘉義市、嘉義縣、高雄市、恆春半島。

溫度趨勢，王品翔表示，沒有雨的時候，各地感受悶熱。下周一之前，中部以北比較內陸地區、台北盆地、花東縱谷，不下雨的時候，高溫34、35度，甚至局部36度以上。下周整體高溫34度，甚至35度以上。