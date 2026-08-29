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北市公務員8旬母躺急診12天亡 北市醫師工會發聲避免簡化單一醫院問題

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北市公務員的80多歲母親於台大醫院急診室躺了12天，等不到病床最後離世，引發外界高度討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
台北市公務員的80多歲母親於台大醫院急診室躺了12天，等不到病床最後離世，引發外界高度討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

北市一名公務員的80多歲母親在台大醫院急診室躺了12天，等不到病床最後離世，引發外界高度討論，台北市醫師職業工會坦言，醫院「挑菜文化」已不是祕密，不過議題應回歸事實與制度層面討論，避免將結構性問題化約為單一醫院的行政疏失。

首先，急診病人候床過久，長期存在於全國各大醫學中心，並非台大獨有工會表示，每逢傳染病流行季更為嚴峻。若僅究責單一院所，無助於解決問題，反而模糊問題本質。

病人候床過久原因，工會說，一是急診出口不暢，除病房容量限制導致超長待床，也不諱言部分病房對收治病人類型存在偏好「挑菜」現象；二是需要住院的病人數量，已超過醫院可負荷的病床供給，再好的床位調度都難解燃眉之急。

第二，台大的特殊結構造成極低的急診收治病人比率，工會說，急診病人對營收貢獻相對較低、照護難度與不確定性卻較高，導致病房不輕易釋出床位，醫院更傾向病床開放量能有限之下，將資源保留予門診患者，財務誘因、研究需求、訓練目的或人脈關係可能都是原因，於是台大醫院急診入院佔總住院病人比率，遠低於同區其他醫學中心。此外，基於各種考量，有限的床位更傾向收治單純穩定的急診患者，而非先到先收治，這樣的現象早已不是秘密。

工會表示，若更多病床空位用來收治急診患者，恐怕民代關切的就不是為何急診等候12天，而是為何癌症等候3個月還無法接受治療。

第三，台大門診幾乎不設轉診或分級限制，全國民眾不分病情輕重皆可掛號。工會說，久而久之，民眾在台大「定錨」追蹤病情，一旦有急症便直覺「非台大不可」；其他醫院也常傾向建議「台大醫院老病人，宜回台大追蹤處理」。

工會表示，長期「只有溺愛與無節制的自由，卻缺乏治理」，養成「我想在台大就醫就該被滿足，否則就是不公平」的集體認知。部分民代以誇張言詞表達關切，看似為民發聲，實則強化「凡事都該由台大扛」的錯誤期待，對解決結構性問題只有副作用。

輿論延燒、官員重話之後，院方必然對收治政策做出調整，但緊接著就令人擔憂病房醫護人力過勞、人力不足的現實。這是整體醫療體系長期累積的共業，並非追究單一因素所能解決。

最後工會呼籲，在敦促台大改革之餘，中央與地方衛生主管機關應正視分級醫療、病床調度與醫院財務誘因等結構性問題，勇於承擔管理與改革責任；也籲請民意代表關心民眾就醫權益之餘，審慎評估訴求方向，避免將第一線的辛勞化為個人政治聲量的素材。唯有回到系統性問題的根本檢討，才能真正解決急診壅塞與病床調度困境。

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