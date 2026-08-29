大鵬灣辦自行車領騎培訓 騎鐵馬深度探索紅樹林與漁村

響應交通部觀光署推動「台灣騎時很美麗」自行車旅遊品牌，大鵬灣國家風景區管理處28、29日辦理自行車領騎培訓課程，從安全騎行、路線帶領到景點解說，培育在地專業領騎人才，共有90人參加，為大鵬灣自行車觀光再添專業新戰力。

鵬管處表示，自行車旅遊不只是「騎一趟」，更是認識地方、親近自然與深入體驗在地生活的重要媒介，將單純騎車轉化為「有人帶、有人講、有人服務」的深度旅遊體驗。

這次培訓著重將領騎人員轉化為介紹大鵬灣的「移動導遊」，未來將實際投入在地觀光服務，將大鵬灣得天獨厚的海洋風光、紅樹林溼地生態、傳統漁村文化與在地特色產業串聯成多條深度騎旅路線，讓遊客隨風踩踏間感受最真實的地方風情。

鵬管處也同步推廣「鵬灣騎行3+1」自主騎乘活動，民眾只要加入官方LINE帳號，透過打卡或上傳運動軌跡，即可收集電子勳章並獲得抽獎券；完成實體騎乘活動者，更可下載專屬完賽證書，也可以參與抽獎。獎品包括iPhone 17與Garmin運動手錶、iPad等。