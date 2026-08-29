嘉義以南5縣市豪大雨 注意雷擊、強陣風

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防積水。

豪雨：屏東縣，大雨：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、恆春半島。

氣象署說，今天受低壓帶影響，環境風場為西南到偏南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，水氣仍多，環境較為不穩定，南部地區及午後中部以北地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

溫度方面，南部及東南部高溫約31、32度，其他地區可以來到33至35度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生的機率，天氣炎熱，紫外線偏強可達過量等級，注意防曬並多補充水分。