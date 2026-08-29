又來！雷達回波圖看高雄一片紅 網哀號：雨到底要下多久

中央氣象署今天上午指受旺盛對流影響，嘉義縣、台南市和高雄市有大雷雨發生，雷達回波圖顯示，高雄地區一片紅，讓網友驚訝指「又要下一波大的」，讓不少網友哀號「雨到底要下多久」、「下到白天變黑夜了」。

中央氣象署今天上午指出，受旺盛對流影響，易有短延時強降雨，持續對嘉義縣、台南市和高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時止。

只見雷達回波圖顯示，南部地區一片紅，高雄又陷入大雨區。讓不少高雄網友哀號，「回到高雄又一直大暴雨，到底要下多久」、「今年下天的雨下到懷疑人生」、「下到白天變黑夜」。

另有網友指，「又來了，半夜大雨滂沱，已經不是大滴、小滴落玉盤，是接近豪雨等級了」、「半夜雷直接打在我家前面，害我睡不著」。

高雄氣象站提醒民眾，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流，海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。