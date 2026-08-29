雲雨帶發展旺盛 大雷雨狂炸嘉義台南高雄 示警區域曝

又有熱帶低壓系統靠近？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新1周天氣圖資，由於沙德爾颱風遠離後，台灣仍處在一個大低壓帶內，環境水氣仍多，大氣仍屬不穩定。預估在下周一至下周三期間，台灣東部外海又有一個新的熱帶低壓系統生成並靠近。

2026-08-29 05:48