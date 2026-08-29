雲雨帶發展旺盛 大雷雨狂炸嘉義台南高雄 示警區域曝
雲雨帶發展旺盛，今天下雨機率高，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其屏東地區又出現強降雨了，小心淹水等災害發生。
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括嘉義縣、台南市、高雄市，持續時間至上午10時；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉，台南市新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區，高雄市岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、內門區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。