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雲雨帶發展旺盛 大雷雨狂炸嘉義台南高雄 示警區域曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
雲雨帶發展旺盛，今天下雨機率高。聯合報系資料照
雲雨帶發展旺盛，今天下雨機率高。聯合報系資料照

雲雨帶發展旺盛，今天下雨機率高，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其屏東地區又出現強降雨了，小心淹水等災害發生。

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括嘉義縣、台南市、高雄市，持續時間至上午10時；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣義竹鄉、鹿草鄉，台南市新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區，高雄市岡山區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、旗山區、內門區。

大雷雨 嘉義 台南

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