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南部劇烈降雨還沒完 下周恐颱風接力生成？專家分析擾動系統可能路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天低壓帶持續引進西南到偏南風水氣，嘉義以南地區有短暫陣雨或雷雨，高屏一帶降雨特別明顯，要留意局部較大雨勢發生機會。聯合報系資料照
今明兩天低壓帶持續引進西南到偏南風水氣，嘉義以南地區有短暫陣雨或雷雨，高屏一帶降雨特別明顯，要留意局部較大雨勢發生機會。聯合報系資料照

南部昨晚起至今天清晨再度有明顯降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，沙德爾颱風昨天登陸中國浙江後，繼續深入華南地區，快速減弱為低氣壓，逐漸跟南海北部、台灣東部海面以及琉球東南方海面的其他低氣壓系統連成一片，再度形成大範圍的低壓帶區域。台灣就位於這大範圍的低壓帶中，大環境風向為西南到偏南風，水氣偏多，大氣環境持續不穩定。

受到低壓帶西南風水氣影響，今天至上午8時，屏東新園鄉、萬丹鄉有134.0毫米的累積雨量，高雄市苓雅區82.5毫米，降雨仍然持續。

吳聖宇表示，今明兩天低壓帶持續引進西南到偏南風水氣，嘉義以南地區有短暫陣雨或雷雨，高屏一帶降雨特別明顯，要留意局部較大雨勢發生機會。白天陸地上熱對流發展旺盛，各地都有可能出現午後大雷雨的情況，熱對流發展的地方雨勢也可能會相當明顯。

溫度方面，他說，雖然降雨機會較多，中北部地區降雨主要偏向中午過後，未下雨前仍有高溫發生機會。中北部高溫33至35度，東半部地區也有32至34度高溫，嘉義以南地區溫度相對較低，高溫30至32度左右。

近期是否還有颱風生成？吳聖宇表示，下周一到下周二，低壓帶中在南海北部逐漸有擾動系統發展並且加強，而且有緩慢向東北東移動，逐漸靠近台灣西南方海域的趨勢，是否會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風仍有待觀察。

隨著擾動接近，台灣附近的西南到偏南風可能更為加強，水氣也更多，吳聖宇說，嘉義以南地區、恆春半島及台東地區持續有陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生機會，其他地方也有短暫陣雨或局部雷雨，白天配合熱力作用，對流發展可能會較為旺盛。

吳聖宇表示，下周三到下周五，低壓擾動將來到台灣附近區域，屆時會不會達到熱帶性低氣壓或是颱風強度，仍然未知，但是天氣狀況預期會更加不穩定，各地有雨，並且有出現較大雨勢的可能性。由於未來擾動強度發展以及移動路徑的預報變化很大，提醒大家下周要持續注意最新的天氣預報資訊。

他說，下周當台灣附近受到南海擾動靠近，並且影響的同時，在琉球東南方海面甚至更遠洋的區域，也可能會有其他擾動系統一起發展。整個季風低壓帶仍然相當活躍，由於高壓位置仍然持續偏東的關係，預期在琉球東南方以及遠洋發展的擾動系統，未來向北移動的機會較高。但是在整體預報趨勢明確之前都還有變動的可能性，後續也是要持續注意預報的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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