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大雷雨續轟高雄屏東台東 有短延時強降雨發生恐閃電落雷
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時7分。有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
大雷雨即時訊息示警區域：高雄市大樹區，屏東縣屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉，台東縣金峰鄉、達仁鄉。
中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣地區有局部大雨或豪雨，南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石；低窪地區慎防積水。
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