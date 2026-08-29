別再認錯魚！專家2招教你分辨藍圓鰺和日本竹筴魚

藍圓鰺和日本竹筴魚，你分得出來嗎？農業部表示，兩種魚外型乍看很像，俗稱都是巴攏、硬尾，但只要觀察兩個小地方，就能快速辨認。

第一招，看側線。農業部表示，日本竹筴魚的整條側線皆為稜鱗（一整排粗硬、鋸齒狀的稜鱗）。藍圓鰺側線稜鱗則是主要集中在後面的直線部。所謂的稜鱗，就是側線上特化的硬質骨板狀鱗片。用看的不容易看出差別，但一摸就知道。

第二招，看尾巴。農業部說，日本竹筴魚的尾柄上、下沒有小離鰭。藍圓鰺的尾柄上、下各有一個小離鰭，且尾鰭成淡黃色。

不過，除了外觀略有不同外，兩種魚可都是餐桌上的好滋味。農業部表示，日本竹筴魚全年皆產，主要分布在台灣東北部、東部及西部海域，生魚片、香煎、鹽烤或酥炸都適合。藍圓鰺同樣全年皆產，尤其夏末到冬末風味更佳，主要分布在台灣東北部及西部海域。除了生魚片，也能製成一夜干，乾煎、蒸煮、醬燒都很美味。

藍圓鰺介紹。圖／取自農業部臉書粉專