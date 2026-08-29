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開學倒數…缺師嚴重 遭爆超鐘點救火

南部雨又要下不停 粉專曝原因 下周三之後還有熱帶擾動來亂

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為WINDY歐洲模式今天至下周二的降雨模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
圖為WINDY歐洲模式今天至下周二的降雨模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

南部的雨又要下不停。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於南海北部預計將有低壓發展，並逐漸朝台灣海峽附近靠近，進一步帶動西南風增強，將更多水氣輸送到台灣上空。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天至下周二期間，南部地區可能又要進入一段雨下不停的時間，降雨時間長，部分地區有較大雨勢機會。不過，強降雨或劇烈降雨機率較低。

而到了下周三之後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，再加上熱帶擾動92W發展攪局，整體低壓帶配置可能變得更加複雜，屆時天氣可能會持續不穩定、變化多端。但還要再觀察，提醒南部民眾，要做好心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強降雨 颱風 台灣海峽

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