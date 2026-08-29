國道二次事故死傷更慘重 專家教3步驟保命原則 躲到這較安全

日前在國道1號三義路段發生嚴重二次追撞事故，造成3人死亡。高速公路局南分局表示，國道車流速度快，若發生交通事故後處理不當，極易引發後方車輛煞車不及的二次事故，往往比初次碰撞造成更嚴重的傷亡。用路人若在國道發生事故，務必保持冷靜，並落實保留現場跡證、迅速移車、退避安全處所等保命原則。

高公局南分局說，許多駕駛人在發生輕微追撞或擦撞後，習慣將車輛停在車道上，並站在車旁等候。但在時速動輒百公里的國道上，此舉等同於將自身暴露在極高的致死風險中。

若發生無人受傷且車輛尚能行駛的輕微事故，高公局南分局說，駕駛人應先開啟危險警告燈（雙黃燈），迅速拍照錄影記錄車輛位置與受損情形後，盡速將車輛移至路肩或避車彎等安全處所。

若車輛受損嚴重無法移動，高公局南分局表示，車內所有人員應盡速下車，退避至護欄外側或安全處所等候救援，切勿留在車內或站在車道上，隨後撥打110或1968免費專線通報。

「退避至安全處，是事故發生後最重要的保命動作」。高公局南分局說，國道行車隨時保持防禦駕駛觀念，遭遇突發狀況莫驚慌，正確應變才能將傷害降到最低，確保自身與他人的生命安全。