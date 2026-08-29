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南部今起雷雨續轟3天 雙颱藤原效應 吳德榮示警：下周季風槽活躍
西南風影響，南部地區慎防局部大雨，中央氣象署持續發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一受到南方水氣影響、西南部有局部降雨，大氣不穩定，午後有強對流發展，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，由山區擴展至部分平地。
吳德榮表示，明天、下周一東半部亦轉為有局部短暫陣雨的天氣。溫度方面，今天北部24至36度、中部23至35度、南部24至34度、東部23至36度。
目前太平洋地區有2個颱風，為遠洋的第21號颱風艾陶和第22號颱風班朗。吳德榮說，輕颱艾陶在威克島北方偏北而行，輕颱班朗則緊追在後，兩者有藤原效應，彼此互繞，但遠在天邊，對台皆無影響。
「下周季風槽活躍」，吳德榮表示，台灣東方海面及南海皆有熱帶擾動發展的跡象，行徑彼此牽制、干擾。各國無論物理或AI模式的模擬，皆有很大差異，顯示有很大的不確定性。
他說，台灣處在季風槽（monsoon trough）與低壓帶的轉換環境中，水氣多又大氣不穩定，容易有強對流發展，但對於逐日的降雨強度及時空分布，得視在其中發展的熱帶系統及其動向而定，下定論還太早，需再觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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