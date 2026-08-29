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最新天氣展望 未來1周天氣不穩定 這時水氣才逐漸減少

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周至第2周期初受低壓帶影響，各地天氣不穩定。其中第1周期初及期中分別於中南部及北部有局部較大雨勢，其他地區午後亦有短暫雷陣雨。第2周期初各地仍有短暫陣雨，隨後環境水氣有逐漸減少的趨勢。

中央氣象署說，近期南海及西北太平洋熱帶擾動活躍，模式預報不確性較大，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

南海 雨量 氣象署

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