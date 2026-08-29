健康你我他／汗蒸幕暈倒 韓國人熱心伸援

一場韓國汗蒸幕體驗，差點成了我最難忘的海外醫療經驗。當時我沒有留意自己血壓偏低，在高溫蒸房待了一段時間後，突然頭暈目眩、胸悶、呼吸困難。當意識逐漸模糊時，身旁的韓國人察覺異狀，迅速將我攙扶到常溫休息區。

恢復意識後，只見身上蓋著毛巾，頭部和四肢都有熱心的韓國姐姐幫我按摩，圍在身邊的人竟有八、九位。工作人員替我補充水分，救護人員也在一旁待命。

大姊事後心有餘悸地說：「除了擔心妳，更讓我震撼的是，竟有一群陌生女人圍著妳按摩，那畫面至今忘不了。」

直到今天，我仍感謝這群素未謀面的韓國人，因為她們及時伸出援手，我才能平安完成旅程。

事後了解，高溫環境加上大量流汗，而我本身血壓偏低，可能因此更容易出現症狀。若有低血壓、心血管疾病，或空腹、疲勞時，都應避免久待高溫環境，並適時補充水分。一旦身體不適，應立即向他人求助，才能快樂出門，平安回家。