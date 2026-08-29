愛肝達人站／宜蘭人，「疑難雜症」多？

門診來了一位女士，抱著一疊報告，滿臉愁容。「醫師，我阿公就是肝病過世的，我是不是也會走他的後路？」「我的肝指數高一年多了，跑了好幾家醫院，都找不到原因！」還沒開始問診，她已經先想到最壞的結果。

我翻著病歷問：「妳是宜蘭人？」有些疾病有地域性，所以第一次看診，我通常會問是哪裡人。「是啊。」她點點頭。我順口說：「唉呀！宜蘭滿多『疑難』雜症的！」沒想到她臉色大變。

「醫師，我真的沒救了嗎？」我趕緊笑說：「看妳那麼緊張，跟妳開玩笑的啦！」她愣了一下，終於笑了。病人最怕的，往往不只是肝指數高，而是醫師看完報告後皺著眉說：「奇怪，找不到原因。」

所謂肝指數，通常是指肝細胞內最多的兩種酵素-GOT、GPT。肝細胞發炎受傷時，這些酵素會由肝細胞內跑到血液中，因此抽血時數值會升高。但它就像煙霧警報器，只知道有煙，卻不知道哪裡失火。

常見原因包括B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、喝酒及藥物；若都不是，還要想到自體免疫性肝炎、膽汁性疾病或少見的代謝疾病。

這位女士不胖、不喝酒，沒有B、C型肝炎，超音波看起來肝沒有硬化，沒有腫瘤，也沒有明顯的脂肪肝。我問：「有沒有吃什麼藥？」「沒有。」「真的什麼都沒吃？」她很肯定地搖頭。

我心想，難道真的碰上「宜蘭」雜症？再追問幾句，她才說：「只有吃一些保健食品，但都不是藥！」「哪些？」她開始說：維他命、草藥、護肝丸、朋友介紹的健康食品，還有一瓶瓶連自己都說不清成分的酵素、礦物質…。

我心裡有底了。很多人以為醫師開的才叫藥，自己買的是保健食品，朋友送的是補品，草藥則是「天然的」。

但肝臟不看包裝。吃進去的東西，很多都要由它代謝。來路不明的偏方、草藥或保健食品，成分與劑量不清楚，反而可能傷肝。甚至維他命也不是多多益善。像維他命A屬脂溶性，攝取過量會在體內累積，甚至可能傷肝。

所以「保肝」保過頭，有時反而把肝給保壞了。我請她把那些她認為「不是藥」的保健食品全部停掉，三個月後再回來抽血。三個月後，她的肝指數完全恢復正常。她長長吐了一口氣：「醫師，所以我不會像我阿公那樣？」我說：「至少這一次，不是。」她放心地笑了。

其實真正找不到原因的肝病，只要病史問得仔細，就能找到答案。

所以宜蘭人當然不會比較多疑難雜症。真正的「宜蘭」雜症，不一定是病太難，而是答案藏得太深。多問幾句，烏雲往往也就散了。

●肝病防治學術基金會「高雄市路竹區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年9月12日（六）

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