院長講堂／台大癌醫分院院長吳耀銘 肝臟機器人手術權威 以「四度」精神行醫

台大癌醫分院院長吳耀銘為國內肝臟機器人手術權威，除肝臟腫瘤治療外，更專精於達文西手術肝臟移植。今年2月接任院長後，為醫院帶來改革氛圍，7月底落成的海悅食堂，提供不分班別員工飲食補給；引進手術設備碎化刀治療肝臟腫瘤；也將癌症醫院角色延伸至疾病預防，即將完成健檢中心建設，已有民眾提出健檢申請。

吳耀銘出生於台南市新化區偏僻村莊，考上醫學院當醫師，對鄉下孩子而言是光宗耀祖之事。家中長輩務農，他在家人期許、社會氛圍引領下，順利考取台大醫學系，全村為他封街辦流水席慶祝，還有人上門提親，但被追求自由戀愛的他婉拒。

聯手科技業 打造智慧醫院

選擇走上外科肝臟手術領域，與吳耀銘的個性有關。他希望能拯救病人性命，以手術切除腫瘤，可立竿見影讓病人恢復健康。

接掌院長後，吳耀銘帶領醫院朝智慧醫院方向發展，每年參加美國新聞周刊（Newsweek）全球最佳智慧醫院、最佳癌症醫院等評比。藉此向外界宣布院方努力成果，也讓醫院同仁了解自家排名，「明年要比今年更好」，也積極與聯發科等科技業合作，盼跨域強強聯手，發展穿戴裝置等智慧醫療。

吳耀銘辦公室高掛「高度、廣度、深度、溫度」書法作品，這「四度」為他行醫、帶領醫院核心精神。他勉勵醫院一級主管，做任何決策需要「高度」，若不知如何判斷，應思考「怎麼做對癌醫最好」；「廣度」則強調醫院治理應廣納人才，包容同仁缺點，善用其長處，「只要能對醫院有所貢獻，就不需因缺點而不用」。

吳耀銘在海悅食堂品嘗咖啡。記者鄭超文／攝影

醫院同仁在海悅食堂現烤蔥油餅。記者鄭超文／攝影

24小時食堂 員工隨時補給

「深度」為台大癌醫發展目標，以「華人領先、世界一流」為努力目標，在專業上須有足夠深度，持續更新各領域治療技術，維持醫院競爭力，並落實全人醫療，例如近期導入腫瘤碎化刀，派年輕醫師赴海外研修「腫瘤心臟學」領域，也積極拓展各項設施，將開設復健中心、形體美容中心等，落實全人醫療。

最重要的是「溫度」，吳耀銘鼓勵醫療人員對病患保持友善態度，同仁間彼此關懷，院方也在硬體方面改善醫院冰冷形象，大廳裝修成飯店大廳形象，減輕病人就醫恐懼，在企業支持下打造24小時營運的海悅食堂，以智慧化系統提供院內人員簡餐食品，環境氛圍向商務艙貴賓室看齊，讓同仁值班後能感到溫暖、放鬆，有回到家的感覺。

吳耀銘每日清晨5點多就抵達醫院，維持自律生活。他先至醫院健身房運動30至40分鐘，梳洗後7點多查房及主持晨會，結束後則開始一連串的會議及手術、門診，晚上通常在9點多至10點間就寢。而他最期待的餐廳是「我家私廚」，因院務繁忙，少有機會回家品嘗太太親手烹製的晚餐，「那滋味山珍海味，鮑魚魚翅都比不上！」每月若有一次在「我家私廚」用餐，就覺得是這個月的小確幸！

台大癌醫分院院長吳耀銘。記者鄭超文／攝影

吳耀銘

年齡：59歲

專長：肝臟腫瘤、肝膽結石、肝臟移植、肝臟再生及肝細胞移植研究、腹腔鏡手術

現職：台大癌醫中心分院院長、台灣機器人手術醫學會理事長、台大醫學院醫學系外科教授、台大醫院外科主治醫師

經歷：台大癌醫中心分院副院長、台大癌醫中心外科部主任、台大醫學院醫學系外科副教授、美國紐約阿爾伯特愛因斯坦醫學院肝臟研究中心博士後研究、美國匹茲堡大學醫學中心（UPMC）肝臟移植外科訪問醫師

給病人的一句話：相信專業，做該做的檢查及治療、過該過的生活，不要輕易放棄！