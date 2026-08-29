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橘世代／【千歲龍舟隊】改打太極拳 超級鐵人更放鬆

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
古競祥寫下台灣最高齡完賽二二六超鐵紀錄，現在是龍舟隊隊長。圖／莫昭平提供
古競祥寫下台灣最高齡完賽二二六超鐵紀錄，現在是龍舟隊隊長。圖／莫昭平提供

「七十歲像一道門檻啊！」明年即將滿八十歲的古競祥感嘆，他年過半百開始積極運動，挑戰馬拉松、戈壁挑戰賽與三鐵，六十三歲、七十歲、七十二歲時都成功挑戰二二六超級鐵人賽，寫下台灣最高齡完賽二二六超鐵紀錄。

體感上，他覺得自己很健康，但社會卻一直提醒他「你老了」，讓年過七十之後的他常常感到不服氣。

七十六歲那年，他想再挑戰一場二二六超鐵，把台灣的二二六超鐵完賽年齡紀錄再往上推高到新檔次，開始密集訓練。某個寒冷冬夜，白天已運動了數個小時的他，因為想測試最高心率，在學校操場全力衝刺，衝回終點那刻，他眼前一黑、失去知覺直接倒下，有同學驚嚇到哭了出來，幸好在救護車到達前他恢復意識。

經檢查，醫生診斷出他有心律不整，告誡他不能再進行如此高強度的運動。這場意外讓他不得不降低運動強度，退出了他最熱愛的超級鐵人賽事。

古競祥的妻子莫昭平還記得，不能參賽那年，她和古競祥到了比賽現場，古競祥看見參賽名單上印著自己的名字，自己卻只能在岸邊觀看時，臉上的悵然神情。

社會給一個人老的刻板印象發通常發生在七十歲，而古競祥生命中第一次與衰老和身體極限正面對決則是發生在七十六歲的那個冬夜，他開始要學習接受年齡帶來的極限，並且學會臣服。

退出高強度三鐵，他和莫昭平一起去上太極拳，他體悟到，過去他所熱愛的跑步、騎車、游泳等西方運動，追求的是速度、力量、更快與更遠，肌肉隨時處於緊繃與控制中，而太極拳則完全相反，講究「全身放鬆，鬆才會有氣」，太極拳為他帶來了另一種鬆柔的人生觀，和生命中「什麼時候該鬆、什麼時候可以緊」的豁達智慧。

馬拉松 門檻 年齡

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