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有行旅／春遊京都 住在櫻花林邊
京都春櫻之旅，住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，近距離走訪賞櫻名所世界文化遺產醍醐寺，踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道，搭乘春季限定十石舟，沿琵琶湖疏水賞水上櫻景，散步櫻花步道哲學之道，走訪以八重紅枝垂櫻如瀑布般垂落池畔聞名的平安神宮神苑庭園與賞櫻勝地世界文化遺產元離宮二條城。
入住米其林一星鑰的MUNI KYOTO by溫故知新，安排嵐山屋形船，漫遊櫻花盛開的嵐峽。美食饗宴安排米其林三星「一子相傳中村」與「京都吉兆嵐山本店」。
有行旅「春綻京都 住在櫻花林邊」旅程，二○二七年四月四日至四月八日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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