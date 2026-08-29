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橘世代／【千歲龍舟隊】三鐵管自己 龍舟撐起整船人

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

退出三鐵比賽後，古競祥在兩年多前加入了台大ＥＭＢＡ的龍舟社團，划了兩年龍舟後，他深感這項運動高齡者的益處：人的心肺能力與肌肉爆發力會隨著年歲增長而下降，無法與年輕時相提並論，而龍舟最獨特的地方在於，它著重的不是個人的爆發力，而是「整體合力」與「槳頻一致」，而且與隊友一同揮汗、操練、為相同目標奮鬥，會讓人重獲朝氣與活力。他便在端午節前起意籌組七十歲以上的銀風破浪龍舟隊，並去找適合的人來參加。

同樣是運動，龍舟隊卻為古競祥帶來截然不同的學習。過去玩三鐵只要顧好自己、提升個人體能即可，多數時間，只要努力再努力，就會有回饋。但帶領龍舟隊完全不同，身為龍舟隊隊長，他必須顧全整條船、整隊人，帶領一群能力落差大的選手，難度遠比自我訓練更高。

例如面對沒有運動細胞的新手，他必須在練習時親自帶領並修正動作，「既希望他們能進步，又害怕把人家嚇跑」。他在教導隊員學會與維持隊員的黏著度之間拿捏維持著平衡，對他來說，也是年近八十人生的嶄新學習。

端午節 運動 高齡者

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