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橘世代／【千歲龍舟隊】划向世界 70歲築國手夢

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
由七十歲以上隊員組成的「銀風破浪龍舟隊」，在今年端午節的五百公尺表演賽中「不小心」奪冠，開啟了這群爺奶的「國手夢」。圖／莫昭平提供
由七十歲以上隊員組成的「銀風破浪龍舟隊」，在今年端午節的五百公尺表演賽中「不小心」奪冠，開啟了這群爺奶的「國手夢」。圖／莫昭平提供

你曾有過國手夢嗎？幾歲時萌發的呢？這是一群七十歲之後才立志成為國手、挑戰世界賽，而且正在努力實踐的一群人的故事。

今年端午節，台北國際龍舟錦標賽的五百公尺表演賽中，由七十歲以上組成的銀風破浪龍舟隊，擊敗了選手年紀與他們孩子甚至是孫子差不多的歐洲、美國、澳洲的年輕隊伍，奪下冠軍。

賽前驚險 檢錄差點出包

「年齡加起來超過一千歲的我們拿冠軍了！」奪冠歡呼那刻，全隊都如夢似幻，這支隊伍在比賽前全員只合練過一次，比賽當天下午報到檢錄時，現場還少了一個人，身為關鍵舵手的台北市龍舟協會理事長陳文尚，因忙於大會賽務，直到下水前一刻才趕到。

在此之前，全隊都覺得這是場「志在參加，不在得獎」的比賽，奪冠之後，大家滿腔熱血，決定從原本的運動同樂轉身為專業競技。

他們訂下目標，預計在明年投入兩大世界級賽事——五月在日本關西的世界壯年運動會，及八月在香港舉行的世界龍舟錦標賽（世錦賽）——前者不需要國家選拔，可以自由報名；後者必須在國內選出最強的隊伍，代表台灣出征。

拚世錦賽 爭取70歲組別

銀風破浪龍舟隊隊長古競祥表示，目前世錦賽的龍舟賽事組別最高齡是六十歲以上，美、加、紐、澳等國現正向主辦方提案，爭取在首度納入七十歲以上官方組別，屆時他們就有機會以國家代表隊角色出賽。

全隊沒有任何人想過，年過七十之後的人生居然開啟了新的夢想：成為龍舟賽的國手！

資深隊員 最老兩位82歲

古競祥說明，隊上目前約二十六人，職業涵蓋建築師、醫師、鋼琴老師、企業老闆、外交官、工程師等。

雖然年過七十歲，許多隊員到現在，都還在上班。年紀最大的是兩位八十二歲隊員——林亞峰是至今仍在執業的開業建築師；阿金姐氣色極佳、皮膚黝黑——兩位都是擁有三十到四十年經驗的划船好手。隊伍中甚至有三位癌症康復者。

這支隊伍今年端午節前才組成，隊員有八成是經驗豐富的龍舟好手，平時各自在母隊進行常規訓練，每個月第一個周一清晨五點半參與「大團練」，磨合整體默契與節奏，確保整條船在加速時動作一致、減少阻力。

至於團隊中五、六位沒有划龍舟經驗的新手，當月其他周一安排「小團練」，除了新手特訓，有些老手也會自發前來。每次下水都是實船練習，划行距離常長達四公里。

訓練遇雨 把水舀掉照常練

只要天空沒有打雷，即使大雨，大家也是淡定將船裡的水舀出後照常訓練。古競祥表示，新手最核心的任務是不要出太多力，配合老手，把整條船划得整齊劃一，只要動作整齊，就比單純使蠻力還能幫助到團隊。大團練時，他會安排「老手配新手」在同一槳位的搭配，一對一指導新手。

採訪當天剛好是周一上午，古競祥笑著說，他早上團練完開車回家，整個城市才剛剛要甦醒呢。

從好奇、好玩開始，到誓言披上國家隊戰袍出征世界，這群老頑童因為端午節時不小心「超車」了外國小鮮肉，在被認定該享清福的年紀，決定選擇在清晨頂著大雨爬起來舀水、划槳，讓自己有能力成為代表台灣出征世界的國手。

他們不僅要划向日本與香港，更要一路划到八十歲、九十歲、一百歲！

以為自己「還沒老」的莫昭平（右），因一場突發的疼痛，不得不重新認識自己的身體。圖／莫昭平提供
以為自己「還沒老」的莫昭平（右），因一場突發的疼痛，不得不重新認識自己的身體。圖／莫昭平提供

老不是退場 而是重新出發

「銀風破浪龍舟隊」古競祥隊長的太太莫昭平，這幾年也經歷了被迫面對「老」之後的調整再出發。

莫昭平是台灣文化出版重要推手，曾任《中國時報》「開卷版」創版主編、時報出版社總經理，退休後與夥伴創辦獨立媒體《Openbook閱讀誌》並擔任理事長，她在退休後積極投入體能鍛鍊，外表因運動而凍齡，甚至常與小她兩輪的年輕人共遊共學。

「因為外表不老，又常跟年輕人一起，我就誤以為自己沒有老」，莫昭平苦笑，直到去年初，右下腹日以繼夜地痛，痛到無法坐、站、躺、趴，只能急診、跨科做了所有檢查，婦產科、骨科、泌尿科、消化系統、大腸鏡、ＭＲＩ，仍不得其因。最終發現是「薦髂關節磨損」，是老化而致。

她回溯，那陣子她為備戰三鐵聘請私人教練訂定高強度課表、幾乎每日操練，卻又沒有適度的放鬆休息。

找到病因後，她靠著復健與休息，遵循物理治療師的叮囑「少少開始、不適即停」，重新學走路，休養約半年才完全康復。這場病痛讓她初次體認老化的不可逆。

現在的她不挑戰三鐵了，帶著身體探索喜歡的運動，目前以爬郊山、律動舞蹈、太極拳為主。律動舞蹈就是那場大病後重新開發的新歡。對她來說，老不是退場，而是重新出發；踢到鐵板就轉彎，往往能開啟新的樂趣與視野。

國手 端午節 選手

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