小丸子展 野口生日月推限定活動

在台北松菸展出的「櫻桃小丸子特展」進入最後倒數一個月，展覽將於九月廿八日閉展。為迎接九月九日「野口」生日，主辦單位推出生日月限定活動，九月二日安排野口偶裝現身展場與粉絲見面，邀請大小朋友一同與經典角色留下難忘回憶。

野口笑子是「櫻桃小丸子」的同班同學，最明顯的特徵就是沉默寡言、表情淡定，卻又出其不意的在別人背後發出「ㄎㄎㄎ」的招牌笑聲，冷面、神祕感的設定正是這個角色吸引粉絲的魅力。

配合野口生日，主辦單位聯合數位文創將於九月二日舉辦野口偶裝展場見面會，九月二日至四日，凡憑票入場參觀特展，還可享有「野口生日月小禮物」，數量及贈送方式依主辦單位現場規定辦理。購票請上udn售票網或至現場票亭購票。