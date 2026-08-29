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還原候床病逝婦人就醫狀況 台大：家屬拒插管 多重共病難轉院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

八十五歲婦人於台大醫院急診室候床十二日不幸身亡，台大醫院副院長陳晉興昨說，該病人同時罹患肺炎、尿路感染、褥瘡，且有神經相關症狀，病情較為複雜，不適合由台北市聯合醫院等層級較低醫院收治，台大院內雖有加護病房床位可收治該病患，然家屬表達不願插管婉拒；至於候床卅五日病人，同樣是涉及多科別困難照顧病人，後續已協調病房收治後出院。

陳晉興說，許姓婦人同時罹患肺炎、尿路感染、褥瘡，且出現神經學症狀，意識不清，其中感染症需由內科處理，褥瘡則屬外科診療項目，若病人送至內科病房，每天需換藥、進開刀房為病人清瘡，對內科醫療團隊負擔較大，院方持續協調處理，並在過程中建議病人插管入住加護病房，但家屬表達不願插管，才讓病人持續留置急診。

至於患者為何不願轉院，陳晉興表示，病人即使在台大急診候床，仍能持續接受醫療處置；院方雖有轉院機制，北市聯醫也願配合，但多重共病、病情較重患者，家屬通常不願轉院，其他層級醫院收治也有困難。

台大另有一名患者曾候床長達卅五日。陳晉興說，該患者同樣有多重病症需跨科照護，且已接受氣切，須隨時抽痰並有呼吸衰竭風險，照護需求高，其他醫院未必能收治。

該患者主治醫師為神經內科教授，原協調由感染科整合醫學病房收治，但醫療團隊認為應由神經內科照護，神經內科則認為住院主因並非神經問題，一度無法決定收治科別。最終由院方介入，考量患者意識狀況不佳，安排神經內科收治，治療後已順利出院。

另外，陳晉興說明，台大急診候床患者安置於「暫留區」，並非外傳的醫院走廊。院方已針對長時間候床提出改善措施，未來將避免患者長時間滯留急診。

台大 急診 醫院

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