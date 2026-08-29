急診壅塞 台大增開20床「整合照護病房」 加強調度

台大醫院急診爆出八旬婦人候床十二日後病逝事件，引發各界對台大急診長期壅塞的討論，婦人待床期間家屬曾尋求立委黃仁、北市議員鍾小平向院方表達關心；黃仁昨召開說明會，要求衛福部與台大提出完整檢討報告，台大昨提出公開聲明，未來將規畫設置廿床「內外科照護病房」，並增開強制收治病人協調會議，同時呼籲衛福部提高暫留床的健保給付額度。

台大醫院院長余忠仁昨對於此案發出公開聲明，強調對於此次事件與病人及家屬，院方深表關切與不捨。病人的安全與醫療品質始終是台大醫院的核心價值，全體同仁莫不以此盡心盡力照護來院就醫的民眾。

對於各界的質疑，台大醫院副院長陳晉興說，即使病人於急診待床，院方仍維持一貫醫療品質，由主治醫師每天查房，護理師隨時在旁觀察病況，也因此部分病人即使長時間候床，仍選擇留在台大、不願轉院。病逝的許姓婦人候床期間均持續接受醫療照護，院方也盡力救治，期間曾建議插管並入住加護病房，但家屬表達無插管意願。

針對急診壅塞及病人長時間滯留問題，陳晉興表示，院方已增開內外科整合照護病房，預計至少增加廿床；同時加強長時間滯留病人的收治調度，將原本每周一次的強制收床會議，提高至每周二至三次，加速急診病人入住病房。

不過，即使增開床位，仍難完全避免病人暫留急診，陳晉興說，暫留期間同樣需檢查、治療、醫師查房及護理照護，建議衛福部提高急診暫留床健保給付。尤其護病比入法、護理人力不足等結構性問題仍待解決，即使台大病床全開，也未必有足夠護理師，台大雖持續增床，但速度遠不及急診就醫需求成長。

陳晉興表示，部分病人因病床不足無法住院，又不願轉院，建議衛福部建立合理轉診機制，針對非急重症患者，應協助研議就醫限制或提高部分負擔，減輕醫學中心的急診壓力。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，將透過區域聯防提升民眾對區域、地區醫院信任，鼓勵分流就醫。台大增床短期雖能紓解壅塞，中長期仍恐面臨困境；健保署研議調高急診暫留給付，但也須避免反而增加病人暫留誘因，仍待評估。