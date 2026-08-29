北市自駕公車 明年上路實證

台北市自駕公車明年將正式進入道路實證（停靠載運、辨識紅綠燈等）階段。台北市長蔣萬安昨（28）日表示，明年將在北投士林科技園區及信義路公車專用道投入四輛全新自駕公車實證運轉；採三階段漸進式推動，到2028年初（第三階段）預計投入12輛自駕公車，規劃不同型態的新闢路線。

蔣萬安昨日率台北市政府局處長赴台北市議會進行「北市公車行車安全精進檢討及自動駕駛公車推動」專案報告，他表示，市府去年9月已成立自動駕駛推動小組，整合中央、地方及產官學研力量。北市自駕公車今年起將分三階段逐步驗證，目前交通局已公告徵求有意願業者，在信義路及仁愛路公車專用道進行概念驗證，讓不同業者導入自駕技術，實際測試車輛在台北市號誌及道路環境下的運作情形，包括公車靠站時能否正確判斷並穩定運作。

明年則將進入實證運轉階段，市府將籌備車輛並啟動號誌相關設備建置，在北投士林科技園區及信義路公車專用道投入四輛全新自駕公車。初期將先從有條件的自動駕駛開始，透過持續測試、訓練及調校，一步步朝更高程度的自動駕駛邁進。

第三階段預計於2028年初啟動，屆時將投入12輛自駕公車，並依實際運輸需求規劃不同型態的新闢路線。市府將透過實際運轉，測試車輛控制、環境感知及辨識能力，進一步確認自駕系統安全性、穩定性及可靠性。

經費方面，北市府規劃2027年至2029年編列11.01億元連續性預算，推動開發自駕系統、車聯網設施、圖資測繪等軟硬體建設。另於2027年至2028年編列0.32億元推動智慧道路相關建置，配合自駕公車實證運轉。