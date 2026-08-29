冷眼集／撒錢催生 政策失焦欠缺反省

少子化已成為國安危機，政府煞有介事地在二○一七年成立「少子化辦公室」，九年來不但沒有扭轉趨勢，反而還加劇，今年更面臨新生兒十萬大關保衛戰，被民眾調侃「工作成功，讓台灣成功少子化」，賴清德今年還大動作的宣布成立「人口對策新戰略執行小組」，但除了進一步加深憂慮外，也凸顯政府的束手無策。

台灣目前已連續六十七個月出生人數低於死亡人數，「生不如死」已不再是戲言。人口減少，勞動力自然不足以支撐經濟發展，近幾年的缺工潮已開始反映此一現象，不論是既有的少子化辦公室，或是新成立的執行小組，端出的政策背後思維都是大撒幣補助，彷彿只要給點錢，民眾就願意結婚生子。

政府端補助不是一天兩天的事情，除了中央，地方政府也同步加碼，但近幾年的生育率不斷探底，去年更出現雪崩式下跌，反映現在年輕人根本不買帳，維持「不婚不生，快樂一生」生活方式。政府應該思考的是，除了給錢，還能增加什麼誘因。

事實上，要養育小孩的成本，遠遠高出政府的補助，民眾最常抱怨的是政府漠視高房價，雙薪家庭要面對的除了經濟壓力外，還要兼顧家庭與事業，加上育兒資源、教育氛圍都必須要考量，這些都不是錢的問題，生孩子不是單純多一筆支出，而是意味著家庭必須重新安排住宅、工作、托育、教育與照顧。

而當民眾開始考量到這些未來因素，就凸顯了真正的問題從來不只是「生小孩太貴」，而是年輕人根本不敢進入婚姻、不敢生第一胎，更不用說第二胎、第三胎，如果補助真的能解決少子化，台灣現在應該已經看到人口反轉，而不是一次又一次推出新的「少子化大戰略」。

政府政策很多、預算很多，卻始終沒有碰到「年輕人為什麼不敢生」的核心，如果一項政策推動近十年，投入的資源不斷增加，人口趨勢卻持續往不利方向走，就不能只用「政策還需要時間發酵」來解釋。