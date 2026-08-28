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影／高雄岡山一家3口染本土登革熱 社區陽性孳生源飆升祭30張罰單

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫人員檢查屋簷溝排水情形，加強堵塞屋簷溝化學防治。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員檢查屋簷溝排水情形，加強堵塞屋簷溝化學防治。圖／高雄市衛生局提供

岡山區爆出本土登革熱家庭群聚感染，防疫團隊今進入指標個案居住的碧紅里清查，揪出多戶民宅室內外藏有陽性孳生源，單日開出30張舉發單，另擴大採檢170人，所幸未驗出新增感染者。

岡山區一家3口染疫，確診登革熱第二型，防疫團隊繃緊神經，今早由副秘書長王宏榮前往碧紅里坐鎮，視察孳生源清除、化學防治及環境整頓等緊急防疫作業。

王宏榮指出，高雄連日大雨，雨後若沒有立即清除積水，容易孳生病媒蚊，岡山已出現家庭群聚感染，代表社區不能再有破口，須把握關鍵期，從家戶、里鄰到社區全面動員，徹底落實巡、倒、清、刷。

岡山區級指揮中心今也啟動跨單位4人小組聯合稽查，優先清除占用道路或水溝蓋的雜物，避免防疫人員要孳清、噴藥時，先被障礙物卡關，不只家戶積水要清，連堆在路邊、壓在水溝蓋上的盆栽、帆布及各式雜物也成為整頓目標。

防疫人員清查發現多戶民宅室內外被發現陽性孳生源，依傳染病防治法開罰，單日祭出30張舉發單，此外，為釐清家庭群聚是否已向外延燒，擴大匡列接觸者採檢，截至今天累計採檢170人，並未驗出新增感染者。

衛生局強調，不論住家、工廠、空地或屋後溝，只要管理不當積水、孳生病媒蚊，都可能讓疫情趁隙擴散，一旦查獲陽性孳生源，將依法舉發裁處，絕不寬貸。

衛生局提醒，雨後48小時是清除孳生源的黃金期，除了噴藥消滅成蚊，更重要是清除積水、斷掉病媒蚊繁殖源頭，民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉或關節痠痛、腹瀉、噁心或出疹等症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊史及活動史，避免疫情擴散。

岡山區爆出本土登革熱家庭群聚感染，衛生局公布警戒範圍，共有6里。圖／高雄市衛生局提供
岡山區爆出本土登革熱家庭群聚感染，衛生局公布警戒範圍，共有6里。圖／高雄市衛生局提供

防疫團隊稽查社區盆栽占用道路或堆置溝蓋，減少孳生源。圖／高雄市衛生局提供
防疫團隊稽查社區盆栽占用道路或堆置溝蓋，減少孳生源。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 高雄 病媒蚊 岡山

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