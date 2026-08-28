豪雨農損累計逾1.7億元 番石榴損害最大

台灣登革熱境外移入再增4例，為彰化縣首例境外移入群聚案，疾管署發言人林明誠表示，一群約百人的菲律賓宿霧的遊學團7月31日出團，其中18人返台有4人登革熱NS1快篩呈陽性，檢體正追回進行分型及定序，由於全部團員分散於全台17個縣市，各縣市衛生局也正在掌握其行蹤。

2026-08-28 19:44