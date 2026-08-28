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豪雨農損累計逾1.7億元 番石榴損害最大
8月下旬豪雨影響，據農業部截至今天下午5時彙整自各直轄市、縣市政府查報資料統計，農業災情損失約新台幣1億7097萬元，以嘉義縣損失4634萬元最多，農作以番石榴損害最大。
根據農業部發布新聞稿，經農糧署、漁業署、畜牧司及林業及自然保育署彙整資料，農作物被害面積2423公頃，被害程度21%，換算無收穫面積514公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積266公頃，損害程度18%，換算無收穫面積48公頃，損失金額2837萬元，其次為木瓜、落花生、蔥及竹筍等。
縣市受損情形，農業部說，嘉義縣損失4634萬元（占27%）、雲林縣損失3380萬元（占20%）、高雄市損失3127萬元（占18%）、屏東縣損失3010萬元（占18%）及台南市損失2665萬元（占16%）較嚴重。
畜產損失估計283萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額207萬元，其次為鴨及豬等；林產損失金額總計168萬元，主因森林副產物竹筍受損；民間設施損失估計326萬元，主要為農田流失、埋沒及畜禽設施。
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