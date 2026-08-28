快訊

獨／球員受傷、場內藏廢棄物…新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅涉偽造文書不起訴

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

王月才挺過2次開顱手術撿回一命 驚傳身體出狀況急取消活動

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨農損累計逾1.7億元 番石榴損害最大

中央社／ 台北28日電

8月下旬豪雨影響，據農業部截至今天下午5時彙整自各直轄市、縣市政府查報資料統計，農業災情損失約新台幣1億7097萬元，以嘉義縣損失4634萬元最多，農作以番石榴損害最大。

根據農業部發布新聞稿，經農糧署、漁業署、畜牧司及林業及自然保育署彙整資料，農作物被害面積2423公頃，被害程度21%，換算無收穫面積514公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積266公頃，損害程度18%，換算無收穫面積48公頃，損失金額2837萬元，其次為木瓜、落花生、蔥及竹筍等。

縣市受損情形，農業部說，嘉義縣損失4634萬元（占27%）、雲林縣損失3380萬元（占20%）、高雄市損失3127萬元（占18%）、屏東縣損失3010萬元（占18%）及台南市損失2665萬元（占16%）較嚴重。

畜產損失估計283萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額207萬元，其次為鴨及豬等；林產損失金額總計168萬元，主因森林副產物竹筍受損；民間設施損失估計326萬元，主要為農田流失、埋沒及畜禽設施。

豪雨 農損 嘉義

延伸閱讀

連日豪雨雲林農損近千公頃 水林地瓜剛種下就泡水黃葉

熊本地震滿1月 日本砸重金助重建與救觀光

政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

低氣壓、颱風影響 台東縣府：財損可申請稅費減免

相關新聞

菲律賓百人遊學團爆登革熱疫情…境外移入再增4人 為首例彰化境外群聚

台灣登革熱境外移入再增4例，為彰化縣首例境外移入群聚案，疾管署發言人林明誠表示，一群約百人的菲律賓宿霧的遊學團7月31日出團，其中18人返台有4人登革熱NS1快篩呈陽性，檢體正追回進行分型及定序，由於全部團員分散於全台17個縣市，各縣市衛生局也正在掌握其行蹤。

深夜吃泡麵又躺床…30歲男胃酸逆流被叫醒 醫師揭消夜3原則

30歲洪姓上班族常加班到深夜，回家習慣泡麵、鹽酥雞或漢堡當消夜，隨後躺下呼呼大睡。久了接連出現胃脹、打嗝、胸口灼熱，半夜喉嚨還被湧上的胃酸「叫醒」。醫師提醒，半夜肚子餓不是完全不能吃，關鍵在於吃多少、吃什麼，以及吃完多久睡覺...

他驚訝蘇打餅乾能快速緩解胃食道逆流 營養師曝原因：吃蛋白質更有效

現代人工作、生活壓力大，三餐不定時又常亂吃，讓胃食道逆流成為文明病。有網友透露自己胃食道逆流發作時，只要吃蘇打餅乾就能很快緩解不舒服，直呼蘇打餅乾的威力太強了。有營養師解釋原因，並提醒不可食用高油高鹽的蘇打餅乾，不然可能會讓胃食道逆流更嚴重。

在大陸急性胃腸穿孔！男堅持忍回台灣才開刀 醫籲萬萬不可

一名在對岸工作男子突然腹痛，醫師研判急性「中空臟器穿孔合併腹膜炎」建議緊急手術，不然會有生命危險，但男子仍決定忍住回台灣處理，一天後才手術縫合破洞，清除腹腔漏出胃酸及膿瘍，幸運撿回一命。

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

氣象署下午2時30分解除沙德爾颱風海上颱風警報，入夜後中南部雨勢也將慢慢趨緩。但接下來一周台灣仍處於低壓帶影響範圍，天氣不穩定。下周一東邊外海將有低壓系統影響，氣象署不排除成颱機率，屆時北部、東北部可能有局部大雨，其餘地區則以午後對流雷雨為主。

財神爺來了你人咧？高雄開出今彩539頭獎800萬 中獎人至今未現身

台灣彩券公司28日表示，今（115）年6月1日於高雄市前鎮區「錢鎮全方位彩券行」開出的「今彩539」頭獎新台幣800萬元，截至目前中獎人尚未現身兌領，兌獎期限將於115年9月1日（星期二）截止。台灣彩券呼籲民眾盡快核對手邊彩券，以免因疏忽錯失領獎時效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。